İşte Halit Akçatepe'nin son fotoğrafı...

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren usta oyuncu Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, babasının son fotoğrafını paylaştı.

İSTANBUL'da kalp krizi nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Türk sinemasının 'Güdük Necmi'si Halit Akçatepe'nin (79) kızı Ebru Akçatepe babasının son günlerini anlattı.

"EN BÜYÜK İLACI AİLE SEVGİYDİ"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Ebru Akçatepe, babasının son zamanlarında sürekli olarak ailesi ile birlikte vakit geçirdiğini söyleyerek "Onun en büyük ilacı aile ortamındaki sevgiydi. O da bu sevgiyi sürekli olarak ailesi ve çok sevdiği torunu Zeynep ile yaşıyordu. Onu kucağından indirmez, öpmeye doyamazdı. Zeynep de dedesi için sürekli sevgi dolu mektuplar yazardı. Son yazdığı mektubu doğum gününde vermişti" dedi.

Babasının ölmeden önce çekilmiş son fotoğraflarını ve torunun Akçatepe'ye yazdığı son mektubu paylaşan Ebru Akçatepe, ilk kalp krizini Kemal Sunal'ın cenazesinde geçirmişti.

Dördüncüsü ve sonuncusu da bu oldu. Her şey iyi gidiyordu. Ailesiyle çok mutluydu. Son zamanlarda fizik tedaviye başlamıştı. Ben onun hep yanındaydım. Bazen Bodrum, bazen İstanbul'da kalıyorduk. Sevdikleri de sağolsun sürekli aradı, sordu. Son günlerinde çok mutluydu. O sanatıyla ünlüydü. Magazin haberleri ile değil" diye konuştu.