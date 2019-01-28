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İşte Halkın Partisi'nin yeni Parti Meclisi

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Halkın Partisi, bugün düzenlenen 1. Olağan Kongresi ile yeni yönetimini belirledi. Parti Meclisi’ne 56 üye aday oldu.
İşte Halkın Partisi'nin yeni Parti Meclisi

HP’nin yeni yönetimi şöyle:

Lefkoşa İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Yenal Senin
Vasviye Tunaboylu
Uğur Çulhaoğlu
Servet Şahan
Salih Değirmencioğlu
Özgül Ezgin
Orkun Bozkurt
Mehmet Manavoğlu
Mahmut Tezcan
Gizem Çeliker Akandere
Fikret Unutmaz
Denis Dinand
Bengü Ünsal
Ayşe Onar
Ali Şefik
Ali Çırakoğlu

Girne İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Zühal Tunalı
Melih Özhakkı
Ledün Caymaz
Kemal Derin
Halit Güven Erkal
Derya Hoca
Burak Güler
Ayşen Kumser Kansay
Altay Nevzat
Adem Çakır

Mağusa İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Tolga Özçelik
Özgür Vehit
Oğuz Akançay
Oğulcan Topal
Mustafa Dinsev
Melek Karakuş
İsmail İrfanoğlu
Hüseyin Tabur
Hasan Tosunoğlu
Ercan Şadan Elçin
Duygu Uzun
Cihan Abi
Batur Sağlamer

Güzelyurt İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Turgut Alas
Ramadan Durmazer
İbrahim Kahramanoğlu
Ahmet Atilla Ertürk

Lefke İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Enver Öztoprak
Serhat Usanmaz
 

İskele İlçesi Parti Meclisi Üyeleri
Yılmaz Yılmazoğulları
Sinan Erhan Gece
Hicran Bayraktaroğlu Fırat
Ersin Şemi
Cemal Sevin

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