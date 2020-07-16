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İşte Hava durumu raporu!

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İşte Hava durumu raporu!
İşte Hava durumu raporu!

Hava sıcaklığı, bir hafta boyunca, iç kesimlerde 37-40, sahillerde 32-35 derece dolaylarında olacak

Hava sıcaklığı, bir hafta boyunca, iç kesimlerde 37-40, sahillerde 32-35  derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 16 - 22 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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