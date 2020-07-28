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İşte hellimli Şeftali kebabı

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İşte hellimli Şeftali kebabı
İşte hellimli Şeftali kebabı

Şeftali kebabını hiç hellimli denediniz mi?

Arden Hellimli Şeftali Kebabı:

Malzemeler

½ kg. tek çekilmiş az yağlı kıyma

1 adet ince doğranmış Arden Hellim

½ demet ince kıyılmış maydanoz

2 adet iri boy kuru soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 adet koyun iç gömlek yağı

Tuz, sirke ve limon (iç gömlek yağını yıkamak için)

Hazırlanışı

Çukur bir kabın içinde kıymaya maydanoz, soğanlar, ince doğranmış Arden Hellim, tuz ve karabiber koyulup iyice yoğrulur. İç gömlek yağı tuz, sirke ve limon suyuyla ovularak iyice temizlenir, temiz suyla durulanır. İç gömlek yağı açılır, ucundan başlanarak üzerine hazırlanan kıyma-Arden Hellim karışımı yerleştirilir ve karışımın etrafı, katlama için uygun boşluk bırakılarak kesilir. Harç önce kenarların üstüne katlanarak, sonra da yuvarlanarak kapatılır. Şeftalilerimiz bu şekilde hazırlandıktan sonra mangalda veya ızgarada çevrilerek kızarıncaya kadar pişirilir. Kıbrıs pidesi, salata veya lavaş içinde servise sunulur.

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