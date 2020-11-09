İşte HP'de yapılan oylama sonucu.. HP'den UBPye RET Çıktı
HP'den UBP'ye RET
HP Parti Meclisi UBP ile koalisyon kurulup kurulmamasını görüştü yapılan oylamada Parti Meclisi UBP ile koalisyon kurulmasına ret oyu verdi.
SENİN AÇIKLADI
HP Genel Başkanı Yenal Senin açıklama yapıyor.
Parti Meclisi büyük bir çoğunluklu UBP ile kurulması olası ikili bir koalisyona HAYIR kararı vermiştir.
Toplumu kucaklayacak daha geniş çaplı bir model ortaya çıkmalıdır.
40 RET ÇIKTI
Detay GAzetesi'nin HP kaynaklarından aldığı bilgiye göre oylamada 40 RET 10 EVET 5'de Çekimser oy çıktı.
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