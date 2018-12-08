İşte ilk verilere göre sel bilançosu

İçişleri Bakanlığı “sel bilançosu”nu açıkladı, afetten zarar görenlerin kendi bölgelerinden belediye ya da kaymakamlıklar başvuru yapabileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı “sel bilançosu”nu açıkladı, afetten zarar görenlerin kendi bölgelerinden belediye ya da kaymakamlıklar başvuru yapabileceğini duyurdu.

İlk verilere göre ülke genelinde 12 ev ya da bina, 93 yol ve duvar, 90 evin eşyaları ve 143 araç zarar gördü. 57 kişiye barınma hizmeti sağlanırken, 16 kişiye yardım ulaştırıldı.

İşte Bakanlık açıklaması Ülkemizde yaşanan ve yaşam kayıplarına neden olan şiddetli yağışlardan dolayı hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dileriz. Bu doğal afet sonucu maddi kayıp yaşayanlara geçmiş olsun dileriz. Ülke genelinde şiddetli yağışlardan dolayı yaşanan doğal afet sonrası ilçe kaymakamlıkları hızlıca kriz masalarını oluşturarak hasar tespit verilerini oluşturmaya başladı.

Afetten zarar görenler kendi bölgelerinden de başvuru yapabilecek.

Elde edilen veriler Merkez Kaymakamlığı tarafından İçişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın da bulunduğu Başbakanlık Bünyesinde oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ile ilk andan itibaren paylaşılarak gerekli adımların atılması sağlandı. Yaşanan doğal afet nedeniyle evi zarar gören vatandaşlara yorgan, yastık, battaniye, çarşaf, gıda pakei ve temizlik seti ulaştırılmış, konutlarında ikametleri mümkün olmayan vatandaşlar da çeşitli otellerde barındırıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen ilk verilere göre ülke genelinde 12 ev/bina, 93 yol ve duvar, 90 evin eşyaları ve 143 araç zarar gördü. 57 kişiye barınma hizmeti sağlanırken, 16 kişiye yardım ulaştırıldı. Fırtınanın en çok olumsuz etkilediği yer olan Girne’de 7 ev/bina, 18 duvar ve 70 yol zarar gördü. Ayrıca, 57 ev ve 140 araç hasara uğradı. Yine Girne bölgesinde, 55 kişiye barınma hizmeti verilirken, 12 kişiye yardım paketleri ulaştırıldı.

Lefkoşa’da yapılan çalışmalar sonucunda, zarar gören ev/bina sayısı 2, zarar gören araç sayısı 3 olarak belirlenirken 3 aileye yardım ulaştırıldı.

Gazimağusa’da ise, 1 ev/bina zara gördü. Güzelyurt ilçesinde ise 1 duvar ve 1 evin de eşyaları zarar gördü.

İskele ilçesinde, zarar gören ev/bina sayısı 2 olarak tespit edildi. Ayırca, 4 duvarın hasa gördüğü, eşyaları zarar gören 2 ev ve 28 lojman saptandı. 2 kişiye barınma hizmeti verilirken, 1 kişiye yardım ulaştırıldı.

İlk verilere göre, Lefke ilçesinde ilk tespitlere göre herhangi bir zararın yaşanmadığı belirlendi.

VATANDAŞLAR KENDİ BÖLGELERİNDEN BAŞVURU YAPABİLECEK

Girne Kaymakamlığı, Lapta, Alsancak ve Dikmen’de doğal afetten zarar gören vatandaşların yaşadıkları zarar ziyan nedeniyle gerekli bilgi ve belgeler 3 belediyeye de vererek başvuruların ilgili belediyelere yapılmasını sağladı.

Bunun yanısıra, Girne Kaymakamlığı pazartesinden itibaren göreve başlayacak ve Planlama ve İnşaat Dairesi’nden 2 personelin de bulunacağı 2 ayrı ekip oluşturdu. Bu 2 ekip, sahada rehabilite işlemlerini yaparak, birlikte hasar tesbite yönelik çalışmalar yürütecektir.