İşte İmamoğlu'nun KKTC'de yapacakları...

"İmamoğlu, resmi temaslar için değil dinlenmek için KKTC'ye geliyor"

mamoğlu, yarın KKTC'ye geleceğini belirterek, "Biz insan ayırt etmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret edeceğim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Ekrem İmamoğlu’nun, resmi temaslar için değil, ailesi ile birlikte dinlenmek amacıyla KKTC’ye geleceği öğrenildi.

KKTC'de hem eğitim-öğrenim hem de kalecilik yapan İmamoğlu’nun aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’taki arkadaşları ile de görüşeceği ifade edildi.

İMAMOĞLU 2 YIL KKTC’DE BULUNDU…

İmamoğlu, 1988-1990 yılları arasında KKTC’de eğitim gördü. Bu dönemde, Girne’nin köklü kulübü Türk Ocağı Limasol Kulübü’nde (TOL) kalecilik yaptı.

Sık sık KKTC’den “Benim ikinci vatanım” diye söz eden Ekrem İmamoğlu, seçimle için hazırladığı tanıtım afişinde, futbol tutkusundan bahsederek, Türk Ocağı Limasol’da kalecilik yaptığını ifade etmişti:

“1970 yılında Trabzon’da dünyaya geldim. Örf ve adetlerine bağlı, çalışkan, ekmeğini taştan çıkaran bir ailenin çocuğuyum. Hayata dair ilk derslerimi; okul sıralarında öğrendiğim Atatürk devrimlerinden, Kurtuluş Savaşı gazisi dedemin anılarından ve yazları gittiğim Kuran kurslarından aldım. Trabzon Lisesi’nden mezun oldum. Futbola çok düşkündüm. Bu nedenle lise takımının kalecisi oldum. Üniversite okumak için gittiğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde futbola devam ettim, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün kaleciliğini yaptım.”

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