İşte internetin yeni fenomeni

New York Times’ın geçen sene röportaj yaptığı 27 yaşındaki Bread Face son günlerde oldukça popülerleşti.
Bu tuhaf davranışı neden yaptığına anlam verilemese de genç kızın 100 binden fazla takipçisi bulunuyor. Videoları izleyen herkesin aklına tek bir soru geliyor: “Neden?”
Kullandığı ekmek ve pastaları videosunu çektikten sonra yediğini söyleyen genç kız, normal bir işte çalıştığını, sadece boş vakitlerinde video çektiğini söylüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.