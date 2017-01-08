İşte internetin yeni fenomeni

"Yüzünü ekmeğe gömen kız" internetin yeni fenomeni haline geldi. ABD'nin New York kentinde yaşayan genç kız Bread Face (Ekmek Surat) isimli Instagram hesabına yüklediği videolarda yüzlerce farklı ekmek ve pastaya yüzünü gömüyor.

New York Times’ın geçen sene röportaj yaptığı 27 yaşındaki Bread Face son günlerde oldukça popülerleşti.

Bu tuhaf davranışı neden yaptığına anlam verilemese de genç kızın 100 binden fazla takipçisi bulunuyor. Videoları izleyen herkesin aklına tek bir soru geliyor: “Neden?”

Kullandığı ekmek ve pastaları videosunu çektikten sonra yediğini söyleyen genç kız, normal bir işte çalıştığını, sadece boş vakitlerinde video çektiğini söylüyor.