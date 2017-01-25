İşte İskele'deki kazada yaralıların isimleri

Yaralıların isimleri açıklandı
Sınırüstü’nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencilerin isimleri açıklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, öğrencilerin tümünün Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eğitim gördükleri bildirildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaralı öğrencilerin isimleri şöyle:
Beyza Bal (1999 doğumlu)
Bünyamin Mehmetoğlu (2001 doğumlu)
İsmail Arslan (2004 doğumlu)
Yusuf Temel (2002 doğumlu)
İpek Topbaş (2002 doğumlu)
Ömer Arslan (2005 doğumlu)
Mücella Nur Ayhan (2001 doğumlu)
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