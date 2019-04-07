İşte İstanbul'da son rakamlar! Geçersiz oyların %62'si sayıldı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Binali Yıldırım’ın oy farkı 17 bin 941.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 62’si bitti.
Buna göre CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun oyu 4 milyon 171 bin 491 iken, AK Partili Binali Yıldırım’ın oyu ise 4 milyon 153 bin 550. Aradaki fark 17 bin 719.
An itabarıyla fark: 17.941— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 6 Nisan 2019
Geçersizlerin yüzde 62’si sayıldı.
Fark kapanmıyor, kapanmayacak. #imamoğlu pic.twitter.com/Jec7JUHUTs
AK Parti'nin itirazı üzerine tüm ilçelerde geçersiz oylar, bazı ilçelerde de tüm oylar yeniden sayılırken, kimi ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. AK Parti, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını savunuyor.
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