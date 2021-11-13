“İş’te Kadınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Buluşuyor” Zirvesi Gerçekleşti

Acapulco Resort Otel ev sahipliğinde, gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu yaptı.

Kavuklu, “İş’te Kadınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Buluşuyor”zirvesiyle, Türkiye’de alanında lider başarılı iş kadınlarının KKTC’deki kadınlarla buluşarak, bilgi birikimlerini , tecrübelerini paylaşıp, kadın dayanışmasının en güzel örneğini sergilediklerini vurguladı..

Kavuklu, güçlü kadının güçlü çocuklar güçlü aile , güçlü toplum ve ülke anlamına geldiğini vurgulayarak, bunu sağlamak için Türkiye’den gelen paydaşların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Etkinlikte daha sonra, İş İnsanı Demet Sabancı Çetindoğan, pandemi döneminde, özellikle kadın üretim ve emeğini desteklemek amacıyla kurulan “SHOPSA-Kadın E Ticaret Platformu, hakkında bilgi verdi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem ise “Kadın Girişimciliğinde Yerel Yönetimlerin Yeri” konulu sunum gerçekleştirdi.

‘Sosyal Proje ve Sosyal Girişimcilik’ konulu bir konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise konuşmasında, pandemi döneminin , Türkiye’de kadın girişimcileri nasıl etkilediği hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikaları eski Bakanı , Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in zirve için gönderdiği video mesaj yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da “Havaya , Suya, Toprağa ve Kadına Saygı” başlıklı detaylı bir konuşma gerçekleştirdi.

Sibel Tatar,konuşmasında kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı, bu dayanışmayla geleceğin kadınların çağı olacağına inanç belirtti.

Etkinlikte GİKAD’ın Yenierenköy Belediyesi işbirliğinde düzenlediği “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Girişimci Kadınlar Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri verildi.