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İşte Kalkanlı'daki yangınla ilgili son gelişmeler!

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İşte Kalkanlı'daki yangınla ilgili son gelişmeler!
Kalkanlı piknik alanı yakınlarında ormanlık arazide çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Saat 15.30 itibarıyla yangın  kontrol altına alınamadı.

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat’tan alınan bilgiye göre yangına İngiliz Üsleri’nden gelen iki yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Türkiye’den de  bir yangın söndürme uçağı ile bir helikopter  müdahale için gelmek üzere.

Kalkanlı piknik alanı karşısında kızıl çam ağaçlarının çok yoğun olduğu bölgede çıkan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Bu arada yangınla ilgili  Başbakanlık Müsteşarı Metin Beyoğlu başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç yangınla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada Kalkanlı bölgesinde çıkan yangının çok büyük bir alanı etkilediğini belirterek ilerleyen saatlerde daha büyük bir sıkıntı olmaması için tüm ekiplerin çalıştığını söyledi.

Bölgenin çok sık bir orman alanı olmasından ve rüzgarın şiddetinden dolayı zaman zaman zor anlar yaşandığını kaydeden Direnç, yangın söndürme çalışmaları sırasında birkaç kişinin dumandan etkilendiğini, ancak durumlarının ciddi olmadığını kaydetti.

Direnç, su tankeri, dozer ve kepçesi bulunan tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak ellerindeki imkanları seferber etmelerini istedi.

Direnç, yangının çıkış nedeninin  henüz tespit edilmediğini de söyledi.

Yangının söndürülmesi için herkesin insan üstü bir gayret ile çalıştığını kaydeden Direnç, vatandaşların yangın alanına gitmesinin çok tehlikeli olduğunu belirterek duyarlı olmalarını istedi.

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