İşte Kapalı iş yerleri
1. Turizm sektörü
2. Bütün eğlence yerleri
3.Piknik olanları
4. Spor faaliyetleri
5. Toplu ulaşım
6. Bet ofisleri, internet cafe
7. berberler, kuaförtler
8. Pazar yerleri
9. çocuk oyun alanları
10. Kütüphanler
11. Resturanlar, cafeler, sandüviç cafeler, Pastaneler (11 MAyıs tarihine kadar Sağlık BAkanlığı ile istişare ederek çalışanlarına gerekli testleri yaptırmaları şartı ile eve servis hizmeti başlayacak)
Kararlar: İşte Bakanlar Kurulu Kararları
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