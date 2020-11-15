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İşte Kapılı Maraş'ta pikniğin fotoğrafı

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İşte Kapılı Maraş'ta pikniğin fotoğrafı
İşte Kapılı Maraş'ta pikniğin fotoğrafı

İşte Kapılı Maraş'ta  pikniğin fotoğrafı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’nin kuruluş yılı için gittiği Lefkoşa’nın 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, piknik alanının yanında özellikle bu amaçla inşa edilen beyaz, korunaklı oturma alanı altında yoğun yağmurdan korundu ve yemek yedi

Erdoğan ile , eşi emine Erdoğan, cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar birlikte yemek yedi.

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