İşte kazanacak belediye başkanları

Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili olarak partiler nihayet kış uykusundan uyanarak, aday belirleme işi için kolları sıvadı. Havaların ısınmaya başladığı bu günlerde ‘Cadı Kazanı’ da ısınarak artık kaynama moduna girdi.

Bağımsız, bağlantısız, partili, partisiz derken seçime katılmayı düşünen herkes işin ciddiyetini anlayarak kamuoyu yaratma telaşına düştü. Seçim için geri sayım başlarken, hava soğuduğunda gölge veren ağaçların unutulduğu gibi, seçim bitince unutulan insanlar tekrar hatırlanmaya başlandı.

Bugün ahali, ana menü olarak kim kazanacak sorusunumasaya koymaya başladı. Amiral gemisi olarak nitelendirilen Lefkoşa Belediyesi için aday bolluğu var. Her ne kadar Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, henüz ben adayım demese bile, Lefkoşa’nın değişmeye başlayan çehresine şöyle bir göz ucu ile bakarsak aday olacağını tahmin etmemek için görmezler, duymazlar okulunun en tembel öğrencilerinden birisi olmamız gerekir.

4’lü koalisyonun desteğini alacağı ileri sürülen Harmancı, bence kazanacaklar listesinin en üst sırasına yerleşmiş durumda. Çünkü daha önce aday olup da seçimi kaybeden Hasan Sertoğlu’na, spor camiasından gelmesi muhtemel oylar, Spor camiasının bir başka ferdi, Akın Aktunç’un da seçime bağımsız olarak katılması sonrasında bölünecek gibi. Henüz adaylığını açıklamayan ancak konuştuğumuz zaman abi bana baskı var aday olabilirim diyen Bertan Zaroğlu’nun da aday olması durumunda sağ oyların, mayına basan birisinin akıbetinden öte bir görüntü yansıtmayacağını düşünenlerdenim.

Mağusa’da, UBP, bağımsız belediye başkanı İsmail Arter’i destekleyeceğini açıkladı. Bir ara adaylar arasında UBP eski Milletvekili Dr. Erdal Özcenk ismi de geçti. Sonrasında Ulaş Gökçe bağımsız aday olacağını açıkladı. Ulaş Gökçe sevilen saygı duyulan bir kişiliğe sahip. Ancak seçimde salt bu özellikler yetmiyor. 4’lü koalisyon henüz adayını açıklamadı ancak Ulaş Gökçe’yi destekleyebilir veya Oktay Kayalp’ı da aday olarak gösterebilir. Eski CTP’liler intikam duyguları ile Kayalp’ı bu noktada kesebilir. Bu nedenle bence kazanma ibresi İsmail Arter’i gösteriyor..

İskele ’de de durum çok net değil. Seçimi kaybettikten sonra gergin bir devre geçiren Halil Orun, daha sonra köyleri nakış gibi işleyerek ortaya Lefkara işi gibi güzel bir örgü işi koydu. Huzur içinde yenen yavan ekmek, endişe içerisindeki ziyafetten daha iyidir prensibi ile yola huzurlu devam eden Orun, geçmişte yaptıklarının üzerine festivaller dışında pek bişey koyamayan Hasan Sadıkoğlu karşısında bukez ipi göğüsleyebilir.

Bence en büyük kavga Karpaz Bölgesinde yaşanacak. UBP, Dipkarpaz’da benim adayım Mehmet Demirci’dir dedikten sonra adaylığı düşünen 8 aday hemen karşı cephede birleşerek bir kısmı bağımsız aday olduğunu açıkladı. Ramazan Hoca, Havva Elkovan gibi adaylar kolları sıvayarak propagandaya başladı. Bence Demirci’ye karşı ciddi yolda kat ettiler. 9 UBP adayının oyları parçalaması sanırım Suphi Coşkun’a yarayacak. Suphi Başkanın en büyük handikapı, Erhürman’ın Yenierenköy Belediyesi ile ilgili aldığı karar olacak.

Büyükkonuk’taki yarışı, bence UBP içindeki kavga belirleyecek. UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun, Petek Pastanesinde, Metin Gökalp’in bağımsız aday olduğunu açıklaması, Ahmet Sennaroğlu’na karşı cephe açması parti içerisinde ipleri gerdi. Yedikonuk’lu, Metin Gökalp’in geçen seçimi kaybetmesi handikapı olurken, Ahmet Sennaroğlu’nun halen başkanlık koltuğunda oturması onun artısı olur diye düşünenlerdenim. Çünkü halk olarak biz gücü sevenlerdeniz.

Mehmetçik’te Cemil Sarıçizmeli ile Cenk Seren çekişmesi de ilginç bir boyut kazandı. İyi işlere imza atan Sarıçizmeli, futbol maçı, düğün dernek demeden gezen Cenk karşısında zorlanabilir. Ancak hükümet gücünü unutmamak gerek. Bu güç Cemil Sarıçizmeli’ye ipi göğüslemede yardımcı olabilir.

Beyarmudu’nda Türkmenköy’lü Ali Cenap Hoca’nın aday olduğunu açıklaması, Edip İlker’i zor durumda bırakabilir. Bölgesinde sevilen ve eski bir Kooperatifçi olan Ali Cenap Hoca, sürekli olarak nalıncı keseri gibi hep kendi bölgesine yontar denilen Edip İlker’i alaşağı edebilir.

Bence Güzelyurt’ta zorlansa da Mahmut Özçınar, Lapta’da Fuat Namsoy, Alsancak’ta FıratAtaser, Vadili’de Mehmet Adahan’a karşı aday olan UBP örgütlerinin destekleyeceği Eriş Çoban, Geçitkale’de Hasan Öztaş, geçen seçimi kaybeden bağımsız aday Olsan Oran’a karşı seçimi kazanabilir.

Lefke’de sevilen sayılan bir başkan konumunda olan Aziz Kaya, UBP adayı Timuçin Pirgalıoğlu’na karşı yine kazanabilir. Bunun dışında Çatalköy Belediye Başkanı ve bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu’nun kazanma şansı yüksek görünürken, son yaptıkları ile büyük puan kaybeden Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’a karşı Muhammet Aygün’ün şansı oldukça fazlalaştı.

Yeniboğaziçi Belediyesinin bağımsızBelediye Başkanı Katip Demir, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy (CTP) Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros (CTP)Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif (CTP) Serdarlı Belediye Başkanı CTP’li Salih Bayraktar’ın yanısıra Girne Belediye Başkanı bağımsız Nidai Güngördü’nün kazanma şansları oldukça yüksek görülüyor.

CTP bu yarışta hatalar zincirine bir hata da Değirmenlik’te ilave etti. Başarılı bir devre geçiren Osman Işısal’ı yanlış bir politika ile zor durumda bırakırken, kazanma ihtimalleri oldukça yüksek olan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin bu duruma rest çekerek gerekirse çekiliriz demeleri, kazanabilecekleri belediyeleri de zorlamalarına neden oldu. Gönyeli’de Mustafa Akyön’ü bu tartışma heyecanlandırırken, CTP’nin yanlıştan dönmesi, bence bu belediyeleri elinde tutmasına neden olur kanaatindeyim.