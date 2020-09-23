  • BIST 1.096
  • Altın 464,045
  • Dolar 7,6623
  • Euro 8,9529
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi

İşte kemikleri güçlendiren besinler

» »
Vücudun temel yapısını meydana getiren kemik ve eklemler, yıllara yenik düşüyor.
İşte kemikleri güçlendiren besinler

Sağlıklı kemik için hangi besinleri tüketmek gerekiyor?

Güneş ışığı almak güçlü kemik için olmazsa olmaz bir durumdur.

D vitamini için güneş ışığı hayli önemlidir. Güçlü kemiklerin bir diğer olmazsa olmazı da kalsiyum, ikincil olarak ise fosfordur.

Kalsiyum süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagillerde; Fosfor ise en çok su ürünleri, tavuk ve süt ürünlerinde bulunmaktadır.

D vitaminin en önemli görevlerinden biri kemik sağlığını korumaktır. D vitamini hem Kalsiyumun sindirim sisteminden emiliminde görevli hem de kemik yapımında görevli olan hücreleri uyarıcı etkiye sahiptir.

D vitamini balık yumurta, soya sütü, patates, süt ve süt ürünleri, mantar gibi gıdalarda belirgin olarak bulunmaktadır.

Kemiklerin yapı taşlarından olan kollajen üretimini arttıran C vitamini, yeterli ölçüde alınmadığı zaman kemikler dayanıksız hale geliyor

C vitamini turunçgiller, kivi, çilek, yeşil biber, domates, karnabahar, biber gibi gıdalarda yoğun olarak bulunmaktadır.

K vitamini kemik mineralizasyonunda görev alan bileşiklerin aktivasyonunda görev alıyor. K vitaminini zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak, bamya, brokoli, şalgam, pancar, yeşil çayda bol bulunuyor.

Kemik kalite ve gelişimi için hayli önemli bir konumda bulunan B12 vitamini eksikliğinde kemik erimesi gelişmektedir.

B 12 vitamini kırmızı et, yumurta, süt ürünlerinde en fazla bulunuyor. Hem vücut hem de kemiklerin alkali dengesinin temininde önemli rol alan potasyum, kalsiyumun vücutta uzun dönem kalmasında rol alıyor. Deniz ürünleri, patates, muzda yoğun olarak bulunmaktadır.

A vitamininin de kemik gelişiminde önemli ölçüde katkısı saptanmıştır. Omega-3 ve 6 balık, keten tohumu, ceviz ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunmakta ve kalsiyum emilimine yardımcı olmaktadır.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Herkes Covid-19 geçirecek mi?22 Eylül 2020 Salı 22:45
  • DSÖ: Testleri devam eden 200 Kovid-19 aşı adayının başarı garantisi yok22 Eylül 2020 Salı 22:00
  • DSÖ: Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren her 3 kişiden 1’i sağlık çalışanı22 Eylül 2020 Salı 21:55
  • Kalamarlarda koronavirüse rastlandı22 Eylül 2020 Salı 21:44
  • YDÜ COVID-19 ile İlgili Bilimsel Çalışmalarıyla Dünya Sağlık Örgütü Listesinde...22 Eylül 2020 Salı 17:02
  • Dudak ve tırnak ucundaki morarmaya dikkat! Ölümcül olabilir22 Eylül 2020 Salı 13:10
  • İstanbul’da ‘Asya Kaplan Sivrisineği’ paniği22 Eylül 2020 Salı 12:50
  • DİKKAT | Uzmanlardan flaş corona araştırması!22 Eylül 2020 Salı 09:18
  • Anksiyeteye karşı 8 etkili tüyo22 Eylül 2020 Salı 08:59
  • Uzman Estetisyen Sibel Kırbaş; Cildinizi Kış Ayına Hazırlayın !22 Eylül 2020 Salı 08:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti