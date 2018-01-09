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İŞTE KESİN OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI!!

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İŞTE KESİN OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI!!
9 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Yeni seçim sistemi dahilinde 7 Ocak tarihinde gerçekleşen Erken Genel seçimlerin kesin olmayan seçim sonuçları dün YSK tarafından açıklandı. YSK’nın sağladığı verile göre, UBP 35.58, CTP 20.92, HP 17.08, TDP 8.64,  DP 7.84, YDP 7, TKPYG 2.68, MDP 0.13 oranında oy almayı başardı. Bu sonuçlar doğrultusunda UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, TDP 3, YDP de 2 milletvekili ile mecliste temsil edilmeye hak kazanması bekleniyor. Yeni seçim sisteminden kaynaklanan gecikme nedeniyle hangi adayların milletvekilliğine seçildiği ise netlik kazanmadı.
 

YSK’nın kesin olmayan seçim seçimlerine göre yeni meclis dağılımı içerisinde 6 siyasi partinin mecliste temsil edileceğini gösterirken, koalisyon hükümeti çalışmalarının YSK’nın kesin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından başlayacak Anayasal süreçle birlikte, koalisyon hükümeti kurma çalışmalarının tüm hızıyla  başlaması bekleniyor. Erken genel seçimlerin sürprizleri arasında ise, Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu, Özdemir Berova ve Bulut Akacan gibi isimlerin resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan çıkamaması olduğu göze çarpıyor.1-copy-001.jpg

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