İşte KIB-TEK gerçeği! Rakamları görünce gözlerine inanamayacaksınız! İşte Kıb-TEK'te yaşananların perde gerisi... 10 Adımda Kıb-TEK'te neler oluyor anlama rehberi...

1- AKSA’ya ödenen yüksek kira bedeli

AKSA’nın güncel Kira Bedeli Nedir?

3.969 Cent($)/kWs, yani güncel dolar kuru ile “19.40 Kuruş/kWs” etmektedir. Ve bu pay her yıl ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) oranında artmaktadır. Özetlemek gerekirse, AKSA’nın Kira Bedeli, yakıt maliyeti hariç KIB-TEK’in bu elektriği üretip-iletip-dağıtmak için harcadığı tüm gider kalemlerinin toplamının %58’i kadardır.

2- AKSA’ya ödenen yüksek maliyetli alım garantisi

Yıllık olarak AKSA’ya ödenen Kira Bedeli nedir?

700,000,000 kWs (Garantili Alım) x 3.696 Cent($)/kWs = 25,872,000 $ (Yirmi Beş Milyon Sekiz Yüz Yetmiş İki Bin Amerikan Doları)

3- Kumarhanelere ve gece kulüplerine uygulanan teşvik

Kurum’un sanayi, turizm, ticaret vb. sektörlere sağladığı 10 kuruşluk teşvik indiriminin, devlet tarafından Kuruma geri ödenememiş olmasının Kuruma Maliyeti 41,091,000 ₺ (Kırk Bir Milyon Doksan Bir Bin Türk Lirası), bu açık karşılığında nakit akışını sağlamak için kullanılan (Borçlanılan) Kredinin sadece Aylık Faizi 1,025,000 ₺ (Bir Milyon Yirmi Beş Bin Türk Lirası), sadece bu faizin Elektrik Birim Fiyatlarına yansıması, 0.78 Kuruş/kWs.

4- Eski teknoloji yakıt ile üretim

“4 Makinayı (LNG, Sıvılaştırılmış Gaz ile üretim yapabilen) Doğrudan Alım Kararı” içerisinde pazarlıkla bu Makinelerin 42,500,000 € (Kırk İki Milyon Beş Yüz Bin Euro)’ya alınacağı yazıyordu. Güncel dolar kuru ile bu meblağ 48,197,000 $ (Kırk Sekiz Milyon Yüz Doksan Yedi Bin Amerikan Doları) ‘na tekabül ediyor. Yani diğer bir deyişle “Her yıl en az 2 Yeni Santral Ünitesi daha alabilecek kadar parayı havaya, AKSA’nın cebine atıyoruz”!

5- 360 emekli sigorta değil KIB-TEK’ten maaş ödeniyor

2008 yılı ve öncesinde KIB-TEK’de göreve başlayan personelin tamamının Emeklilik ikramiyesi ve Emeklilik Maaşı KIB-TEK tarafından ödenmektedir. Güncel emekli sayısı 360 personeldir. Bu personelin emekliliğinin Sosyal Sigortalar yerine KIB-TEK tarafından üstleniliyor oluşunun Elektrik Tarifelerine etkisi 8.8 Kuruş/kWs’dir. Emeklilik Fonu yükünün KIB-TEK üzerinden alınarak ait olduğu Sosyal Sigortalara aktarılması Elektrik Fiyatlarını 8.8 Kuruş düşürebilecektir.

6- Yatırım yapılırsa fiyat %10 düşer

Kira Bedellerini AKSA’ya ödemek yerine Santral Yatırımı yapmak tercih edilmiş olsaydı, şu an Elektrik Tarifeleri en az %10 daha ucuz olacaktı. Şuan üretilen elektriğin yaklaşık %45’ini üretmekte olan AKSA’nın üretimdeki payının arttırılması, 19.40 Kuruş/kWs’lik Kira Bedeli sebebiyle elektrik fiyatlarını otomatik olarak arttıracaktır. Aksini iddia edenleri iddialarını Matematiksel olarak ispat etmeye davet ediyorum. Matematik yalan söylemez!

7- TİS ile 630 kişiye mi maaş artırıldı?

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile sadece GÖÇ yasasından maaş alan 167 kişinin maaşlarına artış yapıldı.

8- En pahalı elektriği mi tüketiyoruz?

Gelelim “Dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz” klişesine.. Tüm AB Ülkelerinin Elektrikte Konut Tarifelerini incelediğimizde, KIB-TEK’in uygulamış olduğu konut tarifesinin Doğu Bloğu Ülkeleri hariç neredeyse tüm AB Ülkelerinden daha düşük olduğunu görebiliriz. Mevcut Konut Tarifesi ile AB Ülkeleri arasında 16. Sırada.

9- DOĞAL Gaz ile ısınma yok

Türkiye’de elektrik faturaları 150 ₺ KKTC’de 1,150 ₺ geliyor iddiasına..

Doğrudur, Türkiye’de Elektrik Faturası 150 ₺ gelirken, KKTC’de Elektrik Faturası 1,150 ₺ geliyor, ama bunu söyleyenlerin hiçbiri Türkiye’de ısınmak için KKTC’de olduğu gibi Elektrik değil Doğal Gaz kullanıldığını, Elektrik 150 ₺ gelirken 1,000 ₺’de Doğal Gaz Faturası ödendiğini dile getirmiyor.

10- Yatırıma kim karşı?

Kumarhane, kerhane teşvik sistemi ve AKSA Lobisi!