İşte Kıb-TEK'in "kıyak" olarak elektrik kesmediği işletmeler!

KIB-TEK’e borcu olanlar bazı şirketler şu şekilde:
Akçay sulama birliği 292 milyon TL
141. sulama tesisi 598 milyon TL
AKSA sulama birliği 500 milyon TL
Bölge sular komitesi 312 milyon TL
76 sulama birliği 76 milyon TL
Koruçam muhtarlığı 24 milyon TL
Ramadan 280 milyon TL
Akçay sulama kaymakamlık 516 milyon TL ve 379 milyon TL
Gayretköy 7 milyon TL
Kaya artemiz 130 milyon TL
Savoy 3 milyon 887 bin TL
Kasya turistik 1.32 milyon TL
Simena 961 bin TL
Üniversite Noth Cyprus 200 bin TL
Mesan Devlopment 157 bin TL
İnter teminat 130 bin TL
Çamlıköy muhtarlığı bin TL
BRT 384 bin TL
Sarıoğulları LTD 76 bin TL
Kemal Basar 143 bin TL
Santa turizm 2,5 milyon TL
Gayretköy sulama tesisi 100 bin TL
KIB-TEK’in batırılmasına asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Kubilay Özkıraç, “KIB-TEK, ürettiği enerjinin bedelini, toplumun yoksul kesiminden almasını iyi biliyor, ama hotellere büyük imtiyazlar tanınıyor. Bu imtiyazların yanında 10 kuruşluk teşviki 25 kuruşa çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.
Geçmişten bugüne KIB-TEK’in mücadelelerinin herkes tarafından bilindiğine işaret eden Özkıraç,
“Uzun süredir suskunluğumuzun nedeni topluma olan saygımızdandır.
Bu kadar basiretsiz, vurdumduymaz, anlayışsız bir hükümet tanımadım” şeklinde konuştu.
Hükümetin KIBTEK’te yönetim kurulu üyelerin olduğunu, onlara artık saygı duymayacağını dile getiren EL-SEN Başkanı Özkıraç, “KIB-TEK, bu toplumun değeridir” vurgusu yaptı.
Geçen hafta 800 milyon TL alacağı olan KIB-TEK’in, özel bankalar ile pazarlık ile 100 milyon TL daha borçlanmasının bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyen Özkıraç, “KIB-TEK’in 800 milyon TL alacağı varsa, 100 milyon TL borçlanılıyorsa, biz de artık dur diyeceğiz. Her 2-3 günde bir borçları olanları ifşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.
KIB-TEK’in kasasına giren paraların yüzde 80’inin yoksul kesimden olduğunu, Nisan ayından beri hotellere taviz verildiğini, ama vatandaşın elektriğinin her aybaşı kesildiğini hatırlatan Kubilay Özkıraç, “EL-SEN her zaman sömürülenlerden yanadır.
Sayıştay’da dosyaların olduğunu biliyoruz, KIB-TEK in her alım-satımında şaibe var.
Gerekirse, elektrikleri biz keseceğiz” dedi.
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