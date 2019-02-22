İşte KIB-TEK'te yaşanan gerçekler! Nami ne yapmaya çalışıyor?

İşte Kıb-TEK’te yaşananların detayları... Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami alınan Uluslararası ihale kararının kendisine bildirilmediğini belirterek yeni bir tartışama yarattı.

İşte Kıb-TEK’te yaşananların detayları... Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami alınan Uluslararası ihale kararının kendisine bildirilmediğini belirterek yeni bir tartışama yarattı.

İşte gerçekler!

NAMİ BANA BİLDİRİLMEDİ DEDİ

Dün akşam BRT ekranlarında yayımlanan Basın Odası programına katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami Kıb-Tek’in jeneratör için uluslar arası ihale kararı aldığını, kararın kendisine iletildiğinin iddia edildiğini söyleyen Nami, aldığı kararı Bakanlar Kuruluna götürmediği iddiaları üzerine, Kıb-Tek’e yazı yazarak böyle bir kararın kendisine bildirilip bildirilmediğini sorduğunu belirtti ve kendisine gelen yanıtı okudu…

Nami, aynı yönetim kurulunun dönüp tekrar yerel ihale kararı aldığını anlattı.

DETAY ÖZEL HABER

ULUSLARASI İHALE KARARI 13 HAZİRAN’DA ALINDI

KIB-TEK Yönetim Kurulu 13 Haziran 2018 tarihinde Kuzey Kıbrıs’ta yaşanması olası enerji açığının olmaması adına 4 adet çevreci LNG Jenaratör alınması ile ilgili karar aldı. Karar içerisinde de olduğu gibi Taslak Teknik Şartnameyi web sitesinde yayımlanmak istenmesi ise durduruldu.

BAŞBAKANLIK’TA 9 TEMMUZ’DA KRİZ TOPLANTISI

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun aldığı karar sonrasında ise( ki Bakan Özdil Nami bu kararın kendisine bildirilmediğini açıklamıştı) Başbakanlık’ta ilgili tüm taraflar 9 Temmuz 2018 tarihinde olağanüstü toplantıya çağrıldı.

9 Temmuz 2018 Pazartesi saat 16.00'da Başbakanlık’ta düzenlenen toplantıya ;

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Müsteşarı, Başbakan Özel Kalemi, Başbakan Yardımcısı ve Dışışleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Ekonomi ve Enerji Bakanı Müşteşarı, KIBTEK YK Başkanı Ahmet Hüdaoğlu , KIBTEK YK Asbaşkanı Asım Özer, Yönetim Kurulu Üyeleri, KIBTEK Genel Müdürü ve KIBTEK Mali Koordinatörünün katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

TOPLANTI GÜNDEMİ ULUSLARARASI İHALE

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin bu toplantıda kablo meselesini netleştirmeden adım atmak istemediğini söylediği belirtilirken, Başbakan Tufan Erhürman’ın da T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor önümüzdeki haftayı bekleyelim dediği, bu arada da bazı maliyet analizlerini de talep ettikleri öğrenildi.

TARTIŞMA ÇIKTI ÖZER İSTİFA ETTİ

Başbakanlık’ta yapılan toplantı sonrasında yaşanan tartışmalar sonrasında Kıb-TEK YK Asbşkanı Asım Özer istifasını sundu.

KIB-TEK ÇALIŞMA YAPTI

Kıb-TEK’in talep edilen bilimsel tüm çalışmaları yaptığı ve 137 sayfalık bir bilimsel rapor hazırladığı ve bu raporu da ilgili tüm taraflara sunduğu öğrendildi.

6 AY GEÇTİ NAMİ KIMILDAMADI

Alınan uluslararası ihale kararı sonrasında Bakan Özdil Nami’nin hiçbir adım atmaması üzerine Kıb-TEK Yönetim Kurulu’nun kendi yetki sınırları içerisinde yerel ihaleye çıkılması için 13 Haziran 2018 tarihinde alınan Uluslararası ihale kararına atıf yapılarak 27 Aralık 2018’de yeni bir karar daha üretti.

NAMİ KIB-TEK YK BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

Bakan Özdil Nami tüm bu yaşananlardan sonra 12 Şubat 2019 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında, KIB-TEK YK ile EL-SEN arasında imzalanan ve çalışanların fedakarlık yapmasını da içeren Toplu İş Sözleşmesini bahane göstererek Kıb-TEK YK Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nu görevden aldı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ DE GÖREVDEN ALINMASI İSTENDİ!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami bu kez 3 Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi!

NAMİ GÖREVDEN ALMA TALEBİNİ BAKANLAR KURULU'NA GETİRDİ

19 Şubat 2019 Salı günü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıb-TEK YK Başkanı Ahmet Hüdaoğlu'nun görevden alınmasından sonra bu kez de Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Hoşkara, Yusuf Avcıoğlu ve Emre Efendi'nin yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu ve bu konuda Bakanlar Kurulu'na ilgili kişilerin yaptığı açıklamalardan oluşan birer dosya sunduğu öğrenildi.

Nami'nin isteği ise hükümette kriz yaratacak boyutlara ulaşıp ulaşmayacağı konusu ise siyasi kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

MİNİ ZİRVE

3 Parti başkanının konuyu dün görüştükleri de öğrenildi.

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay ile Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'in Kıb-Tek gündemi ile mini zirve yaptıkları da öğrenildi.

NAMİ'NİN TALEBİ RET EDİLDİ

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay ile Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'in Kıb-Tek gündemi ile yaptıkları mini zirvede Bakan Nami'nin Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınma talebini kabul etmedikleri öğrenildi.

HÜKÜMETTE KRİZ OLUR MU ENDİŞESİ?

Bakan Nami'nin görevden alma talebinin ret edilmesi ile 4'lü koalisyon hükümetinde yeni bir Kıb-TEK krizinin yaşanabileceği de iddia ediliyor.

NAMİ İSTİFA EDER Mİ?

Yaşananlardan sonra Kıb-Tek'teki uyumun sağlanması için Bakan Nami'nin ya görevden alınabileceği ya da kendisinin görevi bırakabileceği konuşulurken Bakan Nami'nin taleplerinin yeni bir hükümet krizine evrilebileceği öne sürülüyor.