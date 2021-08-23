İşte Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu iptal edilen isimler!

Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu iptal edilen ancak henüz resmi olarak açıklanmayan isimler şöyle:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Başbakan Ersan Saner

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı Kutlu Evren

Sağlık Bakanı Ünal Üstel

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Oğuzhan Hasipoğlu

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Vedat Yorucu

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Tülen Saner

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Hasan Sungur

NE OLDU?

Rum Bakanlar Kurulu Tatar ve KKTC Bakanlarının Kıbrıs pasaportları yenilenmeyecek kararı üretti.

Trodos’ta toplanan Kıbrıslı Rum Bakanlar Kurulu, “KKTC” hükümeti üyeleri ve Maraş (Varosha) kararlarında etkin olan isimlere Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportları’nın iptal edilmesi ve yenilenmemesi kararı aldı

Tatar ile KKTC Bakanlar Kurulu'nda görev yapan Erhan Arıklı ve Dursun Oğuz dışındaki tüm isimlerin Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ve pasaportuna da sahip oldukları biliniyor.

İPTAL KARARI VERDİLER

Rum Kabinesi Pazartesi günü, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne zarar verdiği görülen bir dizi Kıbrıslı Türk'ün pasaportlarını iptal etmeye karar verdi.

Rum Hükümet sözcüsü Marios Pelekanos, Trodos'taki cumhurbaşkanlığı konutunda yaptığı üç saatlik kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, kararın Kıbrıslı Türk yetkilileri ve Maraş'ın açılışında yer alan diğerlerini ilgilendirdiğini söyledi.

Bakan, "Bugünkü oturumda kabine, sözde ayrılıkçı devletin kabinesine katılan veya Maraş'ı açma komitesinin üyesi olan bir dizi kişiye Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmeye veya yenilemeyi reddetmeye veya Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermeye karar verdi" dedi. .

Raporlar, kararın Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar da dahil olmak üzere 'kabine'nin 10 üyesini ve komitenin dört üyesini ilgilendirdiğini söyledi.

Pelekanos, eylemlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini baltaladığını da sözlerine ekledi.

BM kararlarını ihlal ederek, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik özel düşmanca eylemlerle Türkiye'nin kapalı Maraş bölgesindeki rejimi değiştirme planlarının uygulanmasını teşvik eden kişilerle aynı kişilerdir.

Kabine ayrıca Maraş'ın açılması kararıyla ilgili olarak Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurma kararı aldı.

Bu, Kıbrıs'ın Türkiye'ye yaptığı ilk başvuru olacak.

Pelekanos, kabinenin başsavcıdan Türkiye'nin ve ayrılıkçı devletin Maraş'ın kapatılmış bölgesindeki eylemlerine ilişkin "yüksek saygın hukuk danışmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda" bir temyiz başvurusunda bulunmasını isteyeceğini söyledi.

Temmuz ayında, Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Tatar, Maraş'ın yüzde 3,5'indeki askeri bölgenin kaldırılacağını ve bölgenin Kıbrıslı Rumların geri dönmesi için yeniden açılacağını duyurdu.

Geçen yıl Ekim ayında sahilin bir kısmını yeniden açma kararı aldı.

Temmuz ayının ilerleyen saatlerinde BM Güvenlik Konseyi, Maraş'ı yeniden açma planlarını kınadı ve bölgedeki en son ve önceki eylemlerin derhal geri alınması çağrısında bulundu.

BMGK'dan yapılan açıklamada, "Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin 20 Temmuz 2021'de çitle çevrili Maraş bölgesinin bir bölümünün yeniden açılmasına ilişkin açıklamasını kınıyor" denildi. “Güvenlik Konseyi, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden duyduğu derin üzüntüyü ifade eder. Güvenlik Konseyi, bu eylem planının derhal geri alınmasını ve Ekim 2020'den bu yana Maraş'ta atılan tüm adımların geri alınmasını talep ediyor."

BM Güvenlik Konseyi'nin 550 sayılı kararı (1984), Maraş'ın herhangi bir yerine, sakinleri dışında başkaları tarafından yerleşmeye yönelik her türlü girişimi kabul edilemez buluyor ve bu alanın BM yönetimine devredilmesi çağrısında bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin 789 (1992) sayılı kararı ayrıca, 550 sayılı kararın (1984) uygulanması açısından, şu anda Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün kontrolü altındaki alanın Maraş'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ediyor.

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