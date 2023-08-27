  • BIST 7716.67
  • Altın 1632.796
  • Dolar 26.5308
  • Euro 28.6097
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

İşte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Türklere yönelik yeni 14 tedbiri

» »
İşte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Türklere yönelik yeni 14 tedbiri
İşte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Türklere yönelik yeni 14 tedbiri

Rum basın kaynaklarına göre, söz konusu tedbirlerin nihai olarak ne zaman açıklanacağı, bu akşam adaya gelen Miroslav Yecja'nın temaslarının sonucu ve Pile meselesinin nasıl sonuçlanacağı belirleyecek.

 

İşte taslak tedbirler;

1. Türk yerleşimcileri yasallaştırmayan prosedürlerle, anne veya babası Kıbrıslı Türk, diğeri yabancı olan kişilere vatandaşlık vermenin yolu aranıyor. İlk aşamada, Kıbrıslı Türk vatandaşlarıyla evli olan ve örneğin yurtdışında düğünlerini kutlayan, öğrenimleri sırasında tanışan vb. Türk çocuklarına vatandaşlık verilebilmektedir. Bu tür 3.530 başvuru beklemededir (İçişleri Bakanlığı verileri)..

 

2. Gençlik girişimciliği konusunun ve iki toplumdaki öğrenciler/genç girişimciler arasındaki işbirliğinin - girişimciler için Tek Durak Noktası yoluyla veya örneğin gençler için mevcut olduğu gibi gençler için bir Teknik Komite oluşturularak - nasıl teşvik edileceği tartışılmaktadır.

KEBE'nin, Kıbrıslı Türklerin serbest bölgelerdeki işgücü piyasasına dahil edilmesine yönelik bir programın oluşturulması gibi bir dizi tavsiyesi bulunmaktadır. T/K'lerin mesleki/finansal nedenlerle yurt dışına geçişini (göç) sınırlamak amacıyla. Lefkoşa'da barikat yakınında faaliyet gösterecek normal bir KEP'in sadece Kıbrıslı Türkler için olması yönünde düşünceler de var, böylece bugün resmi belgelerin verilmesindeki gecikmelerden, rahatsızlıklardan ve bürokrasiden şikayetçi olan Kıbrıslı Türklere daha iyi ve daha hızlı hizmet verilebilecek.

 

3. Barikatlar üzerinden geçişine izin verilecek hayvansal olmayan işlenmiş gıdaların arttırılması (Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yer alan ürünler listesinin genişletilmesi). Girişimcilik Teknik Komitesi, kahve, dondurulmuş sebzeler, bira, konsantre meyve suları, alkolsüz içecekler vb. gibi ürünlerin e/c topluluğunda minimum düzeyde tepkiye neden olacağını düşünmektedir.

 

4.Sağlık Sistemine katkı payı ödenmesini sağlayacak bir formülle, güney Kıbrıs'ta yaşamayan ve/veya çalışmayan Kıbrsklı Türklerin yararlanıcısı olmak. Bu başlangıçta kronik Kıbrıslı Türk hastalarında yapılabilir. Kıbrıslı Türk doktorlarının/sağlık çalışanlarının, isterlerse, Avrupalı ​​profesyonellerin sahip olduğu tüm yükümlülük ve haklarla birlikte sağlık sistemine katılmaya davet edilmesi üzerinde düşünülüyor;

 

5. Kıbrıslı Türklerin (temel işlemler için) banka hesapları açmasına ilişkin (gecikmeli) kararın (Avrupa direktifine dayanarak) uygulanmasına ilişkin duyurular. Merkez Bankası, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Kıbrıs'ta ikamet eden Türklere ödenek ödenmesi sürecinde olduğu gibi,güney Kıbrıs'taki bankalardan kuzey bölgelerine (örneğin Kıbrıs Türk Kooperatif Bankası'na) transfer yapmanın yollarını arıyor.

 

6. Rum ve Türk konsorsiyumları tarafından ortak ticari faaliyetlerin mali desteğine yönelik hükümet programları (Avrupa finansmanı imkanıyla).

 

7. Dul yardımları gibi ödeme haklarının genişletilmesi.

 

8. Kıbrıslı Türk üyelerinin Teknik Komitelere atanmasının onaylanması.

 

9. Barışı ve uzlaşmayı teşvik etmek amacıyla eğitim alanında girişimler ve eylemler (örneğin, okullar/öğretmenler/öğrenciler arasında organize temaslar, kuzeydeki topraklardaki kültürel anıtlara organize ziyaretler), aynı zamanda Türk dilinin öğrenilmesi konularında

 

10. Acil durum numarası olan 112'nin Türkçe konuşmaya başlaması.

 

11. Kıbrıslı Türk öğrencilerinin ve Kıbrıslı Türk işçilerinin her sabah kuzeydeki bölgelerden güneye günlük geçişleri ve öğleden sonra dönüşleri sırasında rahatsızlık veren prosedürün basitleştirilmesi (kontrollerin hızlandırılması) ("akıllı geçiş").

 

12. Kıbrıslı Türklerin Avrupa müktesebatıyla uyumlaştırılması (ve Kıbrıslı Türklerin Avro ile uyumlaştırılması) için Geçici Komite'nin yeniden faaliyete geçmesi.

 

13. Kıbrıs sorununun, Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarında öngörüldüğü şekilde, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde amaçlanan çözümüne yönelik bilgilendirme kampanyası.

 

14. Tarafımızın ilave geçiş noktaları (barikatlar) açmaya hazır olduğunu bir kez daha vurgulamak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol'da uyuşturucu çetesi çökertildi12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:23
  • Güney Kıbrıs'ta 150 bin kişi fakirlik riski altında11 Ağustos 2023 Cuma 16:58
  • Kıbrıslı iş insanının şirketine Ukrayna'da el konuldu10 Ağustos 2023 Perşembe 16:34
  • Limasol'daki yangın kısmen kontrol altına alındı05 Ağustos 2023 Cumartesi 08:29
  • Güney Kıbrıs'ta Temmuz Enflasyonu %2,401 Ağustos 2023 Salı 16:00
  • Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk mallarına ait kira sözleşmelerinin uygulanıp uygulanmadığını araştıracak01 Ağustos 2023 Salı 14:47
  • Larnaka ile Pire arasında ilk deniz seferi yapıldı31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:55
  • Limasol'da ofis kiraları 86 bin Euro'ya kadar yükseldi31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:55
  • Rum basını: Kıbrıs sorunu Türk planlarından değil, Rumların beceriksiz ve yanlış idaresinden doğdu30 Temmuz 2023 Pazar 13:55
  • Güney'de 12-16 saatleri arasında paket servisler yapılmayacak!27 Temmuz 2023 Perşembe 19:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti