İşte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Türklere yönelik yeni 14 tedbiri

Rum basın kaynaklarına göre, söz konusu tedbirlerin nihai olarak ne zaman açıklanacağı, bu akşam adaya gelen Miroslav Yecja'nın temaslarının sonucu ve Pile meselesinin nasıl sonuçlanacağı belirleyecek.

İşte taslak tedbirler;

1. Türk yerleşimcileri yasallaştırmayan prosedürlerle, anne veya babası Kıbrıslı Türk, diğeri yabancı olan kişilere vatandaşlık vermenin yolu aranıyor. İlk aşamada, Kıbrıslı Türk vatandaşlarıyla evli olan ve örneğin yurtdışında düğünlerini kutlayan, öğrenimleri sırasında tanışan vb. Türk çocuklarına vatandaşlık verilebilmektedir. Bu tür 3.530 başvuru beklemededir (İçişleri Bakanlığı verileri)..

2. Gençlik girişimciliği konusunun ve iki toplumdaki öğrenciler/genç girişimciler arasındaki işbirliğinin - girişimciler için Tek Durak Noktası yoluyla veya örneğin gençler için mevcut olduğu gibi gençler için bir Teknik Komite oluşturularak - nasıl teşvik edileceği tartışılmaktadır.

KEBE'nin, Kıbrıslı Türklerin serbest bölgelerdeki işgücü piyasasına dahil edilmesine yönelik bir programın oluşturulması gibi bir dizi tavsiyesi bulunmaktadır. T/K'lerin mesleki/finansal nedenlerle yurt dışına geçişini (göç) sınırlamak amacıyla. Lefkoşa'da barikat yakınında faaliyet gösterecek normal bir KEP'in sadece Kıbrıslı Türkler için olması yönünde düşünceler de var, böylece bugün resmi belgelerin verilmesindeki gecikmelerden, rahatsızlıklardan ve bürokrasiden şikayetçi olan Kıbrıslı Türklere daha iyi ve daha hızlı hizmet verilebilecek.

3. Barikatlar üzerinden geçişine izin verilecek hayvansal olmayan işlenmiş gıdaların arttırılması (Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yer alan ürünler listesinin genişletilmesi). Girişimcilik Teknik Komitesi, kahve, dondurulmuş sebzeler, bira, konsantre meyve suları, alkolsüz içecekler vb. gibi ürünlerin e/c topluluğunda minimum düzeyde tepkiye neden olacağını düşünmektedir.

4.Sağlık Sistemine katkı payı ödenmesini sağlayacak bir formülle, güney Kıbrıs'ta yaşamayan ve/veya çalışmayan Kıbrsklı Türklerin yararlanıcısı olmak. Bu başlangıçta kronik Kıbrıslı Türk hastalarında yapılabilir. Kıbrıslı Türk doktorlarının/sağlık çalışanlarının, isterlerse, Avrupalı ​​profesyonellerin sahip olduğu tüm yükümlülük ve haklarla birlikte sağlık sistemine katılmaya davet edilmesi üzerinde düşünülüyor;

5. Kıbrıslı Türklerin (temel işlemler için) banka hesapları açmasına ilişkin (gecikmeli) kararın (Avrupa direktifine dayanarak) uygulanmasına ilişkin duyurular. Merkez Bankası, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Kıbrıs'ta ikamet eden Türklere ödenek ödenmesi sürecinde olduğu gibi,güney Kıbrıs'taki bankalardan kuzey bölgelerine (örneğin Kıbrıs Türk Kooperatif Bankası'na) transfer yapmanın yollarını arıyor.

6. Rum ve Türk konsorsiyumları tarafından ortak ticari faaliyetlerin mali desteğine yönelik hükümet programları (Avrupa finansmanı imkanıyla).

7. Dul yardımları gibi ödeme haklarının genişletilmesi.

8. Kıbrıslı Türk üyelerinin Teknik Komitelere atanmasının onaylanması.

9. Barışı ve uzlaşmayı teşvik etmek amacıyla eğitim alanında girişimler ve eylemler (örneğin, okullar/öğretmenler/öğrenciler arasında organize temaslar, kuzeydeki topraklardaki kültürel anıtlara organize ziyaretler), aynı zamanda Türk dilinin öğrenilmesi konularında

10. Acil durum numarası olan 112'nin Türkçe konuşmaya başlaması.

11. Kıbrıslı Türk öğrencilerinin ve Kıbrıslı Türk işçilerinin her sabah kuzeydeki bölgelerden güneye günlük geçişleri ve öğleden sonra dönüşleri sırasında rahatsızlık veren prosedürün basitleştirilmesi (kontrollerin hızlandırılması) ("akıllı geçiş").

12. Kıbrıslı Türklerin Avrupa müktesebatıyla uyumlaştırılması (ve Kıbrıslı Türklerin Avro ile uyumlaştırılması) için Geçici Komite'nin yeniden faaliyete geçmesi.

13. Kıbrıs sorununun, Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarında öngörüldüğü şekilde, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde amaçlanan çözümüne yönelik bilgilendirme kampanyası.

14. Tarafımızın ilave geçiş noktaları (barikatlar) açmaya hazır olduğunu bir kez daha vurgulamak.