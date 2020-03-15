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İşte KKTC Bakanlar Kurulu'nun karar aldığı 7 maddelik karar

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Bakanlar Kurulu toplantısının ardından KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan açıklaması
İşte KKTC Bakanlar Kurulu'nun karar aldığı 7 maddelik karar

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan açıklama:

1) Ülkeye girişi engellenen ülke sayısı 71' e çıktı. Bu kişiler ülkemizde muhaceret izni olsa dahi giremeyeceklerdir. Bu 16 Mart akşamı 20.00'da başlayacaktır.
-Bu ülkelerden gelen öğrenciler ve çalışma izinliler buna dahildir.
-Ülkemizde taşınmaz mal sahibi olan İngilizler de 27 Mart tarihine kadar ülkeye giremeyeceklerdir.

2)Birleşik Krallık'ta olan vatandaşların ordan ayrılmamaları ve buraya gelmemeleri çağrısı yapıldı.

3)Salamis Otel'le ilgili koordinasyon kurulu oluşturulmasına karar verildi

4) Süpermarketlerde sıcak soğuk yemek noktaları 27 Mart'a kadar durdurulacakıir. (Unlu gıdalar bölümleri hariç.)

5) Yurt dışından gelip de 14 gün kuralına uymayanlar Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca polis tarafından tutuklanıp gözlem merkezlerine götürüleceklerdir.

6) İthalatın devamı için mallar limanlara gelmeye devam edecek, getiren tırlar limanda kalacak, getirilen mallar oradan ülkedeki araçlar tarafından alınıp dağıtılacaktır.

7) Muhasipler, murakkıplar ve gümrük komisyonları çalışmaya devam edecektir.

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