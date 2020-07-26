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işte KKTC de ilk kez erişim engeli kararı verilen video

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YouTube platformunda Cenk Hoca tarafından yayınlanan bir video için Cumhurbaşkanlığı erişim engeli talebinde bulundu, mahkeme savcılık tarafından yapılan talebi onayladı. İlk kez Bilişim Suçları Yasası'ndan bir video için erişim engeli kararı üretildi.
işte KKTC de ilk kez erişim engeli kararı verilen video

YouTube platformunda Cenk Hoca tarafından yayınlanan bir video için Cumhurbaşkanlığı erişim engeli talebinde bulundu, mahkeme savcılık tarafından yapılan talebi onayladı. İlk kez Bilişim Suçları Yasası'ndan bir video için erişim engeli kararı üretildi.

Barolar Birliği Başkanı avukat Hasan Esendağlı da sosyal medya hesabından söz konusu kararla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Bir bilgilendirme… Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi, YouTube’da paylaşılan ağır hakaret ve küfür içerikli bir videoya Bilişim Suçları Yasası uyarınca (ilk kez) erişimin engellenmesi yönünde emir verdi.”

Video 5 günde 26 binden fazla kişi tarafından izlendi

Bahsi geçen videoya şu an hala youtube üzerinden erişilebiliyor.

 

 

 

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