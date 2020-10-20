İşte KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra olası hükümet modelleri...

KULİS HABER

Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri II. turundan sonra Cumhurbaşkanı seçilen UBP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar'ın Cumhuriyet Meclisi'nde koltuğu boşalıyor.

Cumhuriyet Meclisi'nde partilerin temsiliyeti şöyle;

UBP: 20 ( Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün İstanbul'da ve çalışmalara katılmıyor)

CTP:12

HP:9

TDP:3

DP:3 (DP Milletvekil Serdar Denktaş Partisi ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı)

YDP:2

İşte Kulisler

Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeni ile 41. Ersin Tatar UBP-HP koalisyon hükümeti sona ermiş oalcak. Hatırlanacağı üzere koalisyon ortağı HP 'de seçimden önce hükümetten çekilme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı yemini etmeden kabineden herhangi bir Bakana vekalet görevi verebilir. Bu durumda aslında sonlanmış olan UBP-HP hükümeti güven oylamasıyla düşürülmediği için bir süre daha görevine devam edebilir.

1- UBP-DP-YDP [ 25 ]

Bir anlamda ‘azınlık hükümeti.’ Hüseyin Özgürgün ve Serdar Denktaş’ın da durumları halen netleşmiş değil. Matematiksel oalrak zor bir oluşum. YDP erken seçim kararı alınması durumunda destek verebileceğini açıklamıştı.





2- UBP-DP-YDP-HP [ 34 ]

Sayısal olarka en güçlü hükümet modellerinden bir tanesi ancak olasılığı düşük.



3) UBP-CTP [ 32 ]

Meclis'te sayısal olarak "büyük koalisyon " olarak mümkün. CTP'nin bu ihtimale sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında





4- CTP-DP-HP-TDP [ 26 ]

Başbakanlığını Tufan Erhürman'ın kurabileceği bir model. Sayısal olarak biraz sıkıntılı ve de UBP Başbakanlık makamını bırakmak istemeyecektir.

5-UBP-HP [ 29 ]

Yeniden bir UBP-HP koalisyon hükümeti denemesi yapılabilir. Kulsilerde Tatar'sız ve Özersay'sız yeni bir hükümet denemesinin olabileceği konuşuluyor.

6- UBP-TDP-DP [ 26 ]

Matemetiksel oalrak mümkün ancak bir çok olasılık denendikten sonra bile olma ihtimali düşük.