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İşte KKTC'de haftalık yangın bilançosu!

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İşte KKTC'de haftalık yangın bilançosu!
İşte KKTC'de haftalık yangın bilançosu!

02 – 08 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (26) adet yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, faal durumdaki klimalarda aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devreler, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, mercek görevi gören kırık cam parçaları, sirayet ve diğer yangınlar yer almıştır.

     Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 242.120 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:9

Gazimağusa:4

Girne:5

Güzelyurt:6

İskele:2

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

9

GAZİMAĞUSA

4

GİRNE

5

GÜZELYURT

6

İSKELE

2

TOPLAM

26

HASAR MİKARI

242.120 TL

02.08.2021– 08.08.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Sigara İzmariti

9

Kısa Devre

6

Elektrik Telleri

1

İhmal ve Dikkatsizlik

1

Temizlik Maksatlı

1

Yanıcı Madde

1

Sirayet

2

Kırık Cam Parçaları

1

Tespit Edilemeyen

4

TOPLAM

26

 

02.08.2021– 08.08.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Ev

2

Apartman Dairesi

2

Bahçe

4

Anız

2

Balya

1

Kuru Ot ve Çöp

11

Motorlu Araç

2

Elektrik

2

TOPLAM

26

 

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