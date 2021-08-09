İşte KKTC'de haftalık yangın bilançosu!

02 – 08 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (26) adet yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, faal durumdaki klimalarda aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devreler, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, mercek görevi gören kırık cam parçaları, sirayet ve diğer yangınlar yer almıştır.
Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 242.120 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.
Lefkoşa:9
Gazimağusa:4
Girne:5
Güzelyurt:6
İskele:2
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
LEFKOŞA
9
GAZİMAĞUSA
4
GİRNE
5
GÜZELYURT
6
İSKELE
2
TOPLAM
26
HASAR MİKARI
242.120 TL
02.08.2021– 08.08.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ
Sigara İzmariti
9
Kısa Devre
6
Elektrik Telleri
1
İhmal ve Dikkatsizlik
1
Temizlik Maksatlı
1
Yanıcı Madde
1
Sirayet
2
Kırık Cam Parçaları
1
Tespit Edilemeyen
4
TOPLAM
26
02.08.2021– 08.08.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ
Ev
2
Apartman Dairesi
2
Bahçe
4
Anız
2
Balya
1
Kuru Ot ve Çöp
11
Motorlu Araç
2
Elektrik
2
TOPLAM
26
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.