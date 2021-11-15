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İşte KKTC'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği KKTC'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kompleksi Projesi'nin görüntüleri ortaya çıktı.
İşte KKTC'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

KKTC'de TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı kutlama programında KKTC'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kompleksi Projesi'nin görüntüleri ilk kez paylaşıldı.

ERDOĞAN MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyarette KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı Kompleksi yapılacağının müjdesini vermişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'na katılarak, milletvekillerine hitap eden Erdoğan şöyle konuşmuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var. İşte parlamento binamız burası. Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina, malum İngilizlere ait bir gecekondu, onu da yakıştıramıyoruz.

DEVLET OLMANIN İFADESİ İŞTE BUDUR

Cumhurbaşkanlığının bu külliyesiyle ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Nerede başlıyoruz? Belki onu merak ediyorsunuzdur. Metehan bölgesinde. Silahlı kuvvetlerimizle de görüşerek orada bir 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik ve bu 500 dönüm arazi içinde hem bu külliyeleri yapacağız bütün bunlarla beraber, gerçekten şöyle muhteşem bir millet bahçesini de orada yapalım, gerçekleştirelim. Tabii bunu söylerken özellikle gönlümden, yüreğimden de şu geçiyor. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bunu inşallah bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kuzey Kıbrıs Türklerine ait bir devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım.

GÖRKEMLİ BİR KÜLLİYEYE KAVUŞALIM

Mimarın güzel bir çalışmayla projeyi ortaya çıkardığını, üç ayrı projenin hayata geçirdiğini dile getiren Erdoğan, projeyi kendisinin de takip ettiğini, bu projeyle beraber işin inşaatına girileceğini söylemişti.

Erdoğan, "Fazla zamanımız yok. Bir an önce şuralardan kurtulalım diyorum. Cumhurbaşkanlığı makamının olduğu yerden de kurtulalım diyorum. Her şeyiyle muhteşem, ihtişamlı bir parlamento binamız olsun. Parlamento binasında milletvekillerimizin kendilerine özgü çalışma mekanları olsun. Bütün bunlarla beraber konferans salonu vesaire... Bütün bunlarla dünyaya bu noktada kendisini görkemli şekilde gösterdiği bir külliyeye kavuşalım. KKTC'nin ilan edildiği bu tarihi binanın da müze haline getirilerek yeni nesillere bırakılmasının isabetli olacağını düşünüyorum." diye konuşmuştu.

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