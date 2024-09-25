  • BIST 10029.73
  • Altın 2922.256
  • Dolar 34.1268
  • Euro 38.2069
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGirne’de Sahte Büyücülük ve Yasal Olmayan İkamet: Bir Kişi Tutuklandı

İşte KKTC’nin vergi rekortmenleri

» »
KKTC’de ‘2023 Gelir Yıllık Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi’ beyanları Resmi Gazete’de yayımlandı.
İşte KKTC’nin vergi rekortmenleri

KKTC’de ‘2023 Gelir Yıllık Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi’ beyanları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vergi Usul Yasası’nın 6. maddesi gereğince, ‘2023 Gelir Yıllık Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi’ beyanları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Beyan edilen gelire göre Gelir ve Vergi Dairesi Gelir Vergisi Yükümlüleri “gerçek kişi” beyanlarına göre, vergi yatırımları sıralamasında ilk sırayı geçen sene olduğu gibi bu yıl da Tahir Topal alırken, ikinci sırayı Gaye Boyacı Menteş ve üçüncü sırayı ise Burak Başel aldı.

Tahir Topal 36,149,685.84 TL, Gaye Boyacı Menteş 7,096,884.01 TL, Burak Başel ise 6,473,179.06 TL vergi ödedi.

Listede ilk 5’te yer alan Turgay Ersalıcı  4,604,470.80 TL, Mustafa Hacıali ise 4,080,000.00 TL vergi ödedi.

 

KURUMLAR VERGİSİ’NİN DE BİRİNCİSİ DEĞİŞMEDİ

Kurumlar Vergisi sıralamasında 2023’de de ilk sırayı Türkiye İş Bankası A.Ş. aldı. Türkiye İş Bankası A.Ş. geçtiğimiz sene 210,986,85,32 TL vergi ödemişti, bu yıl ise 499,045,720.82 TL ödedi.

Merit Kıbrıs Turizm LTD 413,782,784.13 TL ile bu sene de ikinci sırada, üçüncü sırada ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. 288,611,891.62 TL vergi ödemesiyle yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu, Alçak Orman Arazilerinin devrine ilişkin tüzüğü onayladı24 Eylül 2024 Salı 17:04
  • Guterres, BM Zirvesi’nde konuştu: Dünya, Lübnan'ın yeni Gazze olmasını kaldıramaz24 Eylül 2024 Salı 17:03
  • Trafik kazası: iki ayrı kaza, yaralılar ve tutuklamalar24 Eylül 2024 Salı 14:31
  • Minareliköy'de süpermarketten hırsızlık: 918,15 tl değerinde ürün çaldılar24 Eylül 2024 Salı 14:29
  • Ercan'da silah ve mermi!24 Eylül 2024 Salı 14:25
  • Sürat ve alkol trafik suçlarında yine ilk sırada!24 Eylül 2024 Salı 14:21
  • 33 örgütten ortak açıklama: İki devlet politikası bizim görüşümüz de irademiz de değildir24 Eylül 2024 Salı 14:18
  • YDÜ’nün KKTC vatandaşı öğrencilere yönelik başlattığı “pedagojik formasyon” programına başvurular devam ediyor24 Eylül 2024 Salı 11:46
  • Taçoy: “Kurultay Süreci Şeffaf Olmaktan Uzak”24 Eylül 2024 Salı 11:34
  • Öztürk’ten UBP Kurultayı’nda Usulsüzlük İddiaları!24 Eylül 2024 Salı 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti