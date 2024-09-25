İşte KKTC’nin vergi rekortmenleri

KKTC’de ‘2023 Gelir Yıllık Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi’ beyanları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vergi Usul Yasası’nın 6. maddesi gereğince, ‘2023 Gelir Yıllık Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi’ beyanları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Beyan edilen gelire göre Gelir ve Vergi Dairesi Gelir Vergisi Yükümlüleri “gerçek kişi” beyanlarına göre, vergi yatırımları sıralamasında ilk sırayı geçen sene olduğu gibi bu yıl da Tahir Topal alırken, ikinci sırayı Gaye Boyacı Menteş ve üçüncü sırayı ise Burak Başel aldı.

Tahir Topal 36,149,685.84 TL, Gaye Boyacı Menteş 7,096,884.01 TL, Burak Başel ise 6,473,179.06 TL vergi ödedi.

Listede ilk 5’te yer alan Turgay Ersalıcı 4,604,470.80 TL, Mustafa Hacıali ise 4,080,000.00 TL vergi ödedi.

KURUMLAR VERGİSİ’NİN DE BİRİNCİSİ DEĞİŞMEDİ

Kurumlar Vergisi sıralamasında 2023’de de ilk sırayı Türkiye İş Bankası A.Ş. aldı. Türkiye İş Bankası A.Ş. geçtiğimiz sene 210,986,85,32 TL vergi ödemişti, bu yıl ise 499,045,720.82 TL ödedi.

Merit Kıbrıs Turizm LTD 413,782,784.13 TL ile bu sene de ikinci sırada, üçüncü sırada ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. 288,611,891.62 TL vergi ödemesiyle yer aldı.