İşte korkunç cinayetin detayları!

Zanlı Altundağ soruşturma amaçlı bir gün tutuklu kalacak.

Tahkikat memurunun mahkemede verdiği bilgiye göre zanlının kızı aracıyla İskele Long Beach bölgesinde apartmanların yapıldığı bölgeye götürdüğünü anlattı.

Zanlı araç içerisinde elindeki çekiç ile kıza 5 kez vurdu, daha sonra aracın dışında da eline geçirdiği bir galvaniz boru ile 2 kez çenesine vurup ölüme sebebiyet verdi.

Mahkeme soruşturma amaçlı zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi