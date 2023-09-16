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İşte korkunç cinayetin kan donduran detayları...

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İşte korkunç cinayetin kan donduran detayları...
İşte korkunç cinayetin kan donduran detayları...

Dün, Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde şok edici bir olay yaşandı. Deniz kenarında uçuruma düşen bir araç içerisinde cansız olarak bulunan iki kişinin, Emrah Yılmaz (E-38) ve Kübra Aydın (K-37) olduğu tespit edildi.

Geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve elde edilen bilgilere göre, 14 Eylül 2023 tarihinde saat 22:21 ile 23:00 arasında yaşanan trajik olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Henüz tam olarak tespit edilemeyen bir sebep nedeniyle, Emrah Yılmaz'ın Haspolat'ta bulunan Kübra Aydın'ın kirasında bulunan evinde Kübra Aydın'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

Ardından, kullanmakta olduğu aracıyla, Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde bulunan Seyir Tepe Mevkiine gidip aracını uçuruma doğru sürerek yaklaşık 60 metre aşağıya düşerek intihar etti. Her iki şahsın cansız bedenleri, olayın meydana geldiği araç içerisinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma hala devam ediyor.

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