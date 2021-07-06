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İşte Kovid-19'un acı dünya bilançosu!

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldmeters" internet sitesine göre dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı.
İşte Kovid-19'un acı dünya bilançosu!

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldmeters" internet sitesine göre dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı.

EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE

AA'da yer alan habere göre en fazla can kaybı 621 bin 335 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 525 bin 229 ile Brezilya, 403 bin 310 ile Hindistan, 233 bin 689 ile Meksika, 193 bin 389 ile Peru, 138 bin 579 ile Rusya, 128 bin 231 ile İngiltere, 127 bin 680 ile İtalya, 111 bin 197 ile Fransa ve 109 bin 466 ile Kolombiya izledi.

TÜRKİYE'DE ÖLÜM SAYISI 50 BİNE ULAŞTI

Virüs kaynaklı can kaybı sayısı dünya genelinde 4 milyon 818'e ulaştı. Türkiye'de ise 5 Temmuz itibarıyla toplam 49 bin 959 kişi yaşamını yitirdi.

185 MİLYON VAKA TESPİT EDİLDİ

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 184 milyon 938 bin 346 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 169 milyon 313 bin 630 kişi iyileşti. Halen 11 milyon 623 bin 898 hastanın tedavisi sürüyor.

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