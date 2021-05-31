  • BIST 1.424
  • Altın 519,836
  • Dolar 8,4887
  • Euro 10,3480
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

İşte kripto para düzenlemesindeki detaylar: Vergi ve sermaye şartı geliyor

» »
Çalışmada yatırımcının korunması, kripto para alım-satımında denetim, gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gözden geçiriliyor
İşte kripto para düzenlemesindeki detaylar: Vergi ve sermaye şartı geliyor

Tüketiciyi korumak, kara paranın aklanmasını önlemek için yürütülen kripto paraya ilişkin yasa teklifi çalışmalarında son aşamaya gelindi. Türkiye'nin kripto para yasasının 2021 sonuna kadar hazır olması bekleniyor. Çalışmada öncelikle kripto varlık çeşitleri tanımlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonundaki çalışmaya; SPK, Gelir İdaresi, Merkez Bankası, BDDK katılıyor. Komisyona sunulan raporda Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların nasıl düzenleneceğine dair bilgiler paylaşıldı. Basına yansıyan bilgilere göre, borsalar için sermaye şartı aranacak. Ayrıca vergi mevzuatı da koşuluyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, kripto paralarla ilgili çalışmada kurumlardan görüş istendi. Bir süre önce tasarruf finansman şirketlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kontrolüne alındığını hatırlatan yetkililer, “Biz kapalı bir ekonomi değiliz. Çin gibi davranamayız. Piyasa koşullarına göre hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

 

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, çalışmada yatırımcının korunması, kripto para alım-satımında denetim, gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gözden geçiriliyor. Çalışmada, kripto varlık şirketlerinin SPK gözetiminde faaliyet göstermesinin ele alındığı belirtilerek, şirketlere asgari sermaye şartının getirilmesinin planlandığı belirtildi. İlk olarak faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilmesi, şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartının aranması getirilmesi planlanan düzenlemeler içinde yer alıyor. BDDK da finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.

Spotaj gelecek

Kripto paralara ilişkin vergi mevzuatı da dahil herhangi bir yasal altyapı, düzenleme bulunmuyor. Kripto para kazançlarının vergilendirilmesi yönelik ülke örnekleri de inceleniyor. ABD kripto para sahiplerinden gelir vergisi alıyor, Almanya 600 euro’dan düşük değerler için vergi almıyor.
Güney Kore elde edilen kazançtan yüzde 20 vergi alırken, Hong Kong, Singapur, Malta ise vergi almıyor. Türkiye’de ise stopaj alınması üzerinde duruluyor. Aracı kurum izni alan kripto para işlem platformları kullanıcı adına stopaj uygulanabileceği, bu platformların vergilendirmede aracı olacağı kaydedildi. Kripto paranın emtia olarak kabul edilmesi durumunda sürekli alım satım yapanların mükellef olması gündeme gelebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Daron Acemoğlu: Çok büyük korkum var, Türkiye’de ekonomik kriz derinleşebilir!26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:59
  • Euro rekor kırdı Sterlin 12 TL Oldu...25 Mayıs 2021 Salı 18:54
  • Euro/TL kuru 10,32'ye kadar çıkarak tarihi rekorunu kırdı25 Mayıs 2021 Salı 15:11
  • ABD Hazine Bakanlığı’ndan kripto para hamlesi22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:05
  • Bitcoin’in önüne bir engel daha çıktı19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:01
  • Kripto paralarda büyük deprem: Bir haftada 700 milyar dolar buharlaştı19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:31
  • Sterlin 12 TL sınırında19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:41
  • Bitcoin’in önüne bir engel daha çıkt19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:29
  • Singapur'da düzenlenecek 2021 Dünya Ekonomik Forumu salgın nedeniyle iptal edildi18 Mayıs 2021 Salı 17:19
  • Küresel piyasalar Avro Bölgesi büyüme verisine odaklandı18 Mayıs 2021 Salı 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti