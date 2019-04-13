İşte Kuzey Kıbrıs yoksulluk raporu

Raporda Kıbrıs’ın kuzeyindeki yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin haritası çıkarılırken, sosyal yardımlar konusunda da tespitler ve politika önerileri sunuldu.

Kıbrıslı Türk toplumunda yoksulluğu göstergeleri

Kıbrıs’ın kuzeyinde yoksulluk oranın EUROSTAT metodolojisine göre yapılan araştırmada 2015 itibariyle %22.2 olarak belirlendi.

Söz konusu rakam Avrupa ortalaması olan %17’nin üzerinde olmakla birlikte, raporda Kıbrıs’ın kuzeyinin Sırbistan, Romanya, Türkiye ve Letonya’nın ardından en yüksek göreli yoksulluk oranına sahip olduğu belirtilmekte.

Rapor’da, Ada ülkeleri esas alındığında ise, Kıbrıslı Türkler’in göreli yoksulluk oranı %9.2 olan İzlanda’nın ve %16.3 olan Malta’nın önemli oranda üstünde olduğu ifade edilmekte.

Yine Rapor’da belirtildiğine göre Kıbrıslı Türkler’in yoksulluk oranı %16.2 oranında olan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne göre de oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmakta.

Kıbrıs’ın kuzeyinde toplumun yoksulluk sınırına yakınlığı ise %26.7 olarak belirlendi. Yoksulluk açığı neredeyse %27ile Kıbrıslı Türk toplumundaki hane halkı yoksulluk eşiğinin önemli ölçüde altında olduğunu göstermekte.

Yoksulluğun dağılımı

Yoksulluğun kent ile kır arasındaki yayılında ise, kırsal alanların kentlere göre daha yoksul olduğu ortaya çıkmakta.

Raporda aktarılan hane halkı anketi verilerine 2015 verilerine göre yoksul hane halklarının yarısından fazlası Mağusa (%29.1) ve Lefkoşa’da (%25.4) yaşamaktadır. Yoksulların sadece %10’u İskele ilçesinde yaşamasına rağmen, raporda söz konusu bölgenin nispeten küçük olmasından dolayı yüzde %37.2’ye ulaşan bir yoksulluk oranı olduğu vurgulanmakta.

Eşitsizlikler

Yoksulluk oranında olduğu gibi gelir eşitsizliği oranında da Kıbrıs’ın kuzeyi AB ortalamasının üzerinde seyretmekte.

Raporda Kıbrıs’ın kuzeyinde gelir eşitsizliği, %34 ile AB ortalaması olan %31’in üzerinde olduğu belirtildi.

Ancak, Slovakya’da %24’ten, Türkiye’de %40’tan fazla olacak şekilde, AB içinde ve diğer ülkelerde gelir eşitsizliğinin ciddi farklılıklar gösterdiği de belirtildi.

Kıbrıslı Türk toplumunda gelir eşitsizliği Malta (%28.1) ve İzlanda (%24.7) gibi diğer küçük adalardan önemli ölçüde yüksek olmakla birlikte, Kıbrıs Cumhuriyeti (%33.6) ile benzerlik göstermekte.

Kıbrıslı Türkler arasında ee yoksul hane hakları toplamı toplam gelirin %7’sinden daha azına sahip.

Rapora göre toplumun beşte birlik kesiminde yer alan hane halkları toplam gelirlerin sadece %6.8’ini almıştır. Bu oran en üst beşte birlik kesimin aldığı gelir payının aktı katından daha düşüktü.