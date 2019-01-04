  • BIST 88.831
  • Altın 221,115
  • Dolar 5,3509
  • Euro 6,1007
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

İşte Kuzey Kıbrıs'ın suç analizi! Kadına karşı şiddet 2018'de arttı

» »
Polis Genel Müdürlüğü, 2018'de işlenen önemli suçların analizini yaptı. 2018 yılında işlenen suçlarda, 2017 yılına kıyasla bazılarında artış görülürken bazılarında ise azalma yaşandı.
İşte Kuzey Kıbrıs'ın suç analizi! Kadına karşı şiddet 2018'de arttı

 “Adam öldürme” suçu 2017 yılında 8  kez gerçekleşirken, 2018 yılında bu rakam 9 oldu.

“Katle teşebbüs”suçu 2017 yılında 14, 2018 de ise 8 kez yaşandı.

2017 yılında 132 “Yaralanma” olayı yaşanırken 2018 yılında bu rakam ufak bir düşüşle 129 oldu.

“Fiziki saldırı” vakaları ise, 2018’de artarak 1823'den , 1925’e yükseldi.

Suç arasında dikkat çeken bir düşüşte Kaza suçlarında yaşandı.

 2017'de 3988 Trafik Kazası suçu işlenirken , 2018'de bu rakam:3886'e düştü.

Ölümlü Kazalarda  rakamlar 2017'de 37 iken , 2018: 22 oldu.

Yaralanmalı Kazalar, 2017'de 766, 2018'de  750 suç meydana geldi.

Hasarlı Kazalar vakaları ise 2017:'de 3148 iken 2018'de  3065'e düştü.

Diğer suçlar is şöyle;

Hırsızlık ve Mala Karşı İşlenen Suçlar

“ Ev ve bina açmalar” ,  2017:  358,  2018: 325,

“Hırsızlık Suçları” ,  2017: 1404, 2018: 1479,

“Dolandırıcılık” ,  2017: 301, 2018: 254,

“Mala Hasar Suçları” , 2017: 602, 2018: 606,

Diğer Önemli Suçlar

Soygun Suçları:2017: 16, 2018: 13,

Kadına Karşı Şiddet: 2017: 305, 2018: 372,

Narkotik Suçları, 2017: 380, 2018: 323,

Huzura Karşı Suçlar: 2017: 1612, 2018: 1548,

pgm.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: “ Devlet vatandaşın mağduriyetini gidermelidir”04 Ocak 2019 Cuma 17:00
  • Gıda analiz sonuçları şaşırttı04 Ocak 2019 Cuma 16:57
  • Karavezirler’e ziyaret04 Ocak 2019 Cuma 16:35
  • Naimoğulları: “2019 bütçesi sektörün yaralarına merhem olamaz”04 Ocak 2019 Cuma 16:30
  • Sınır kapısından 100 gram esrar geçirmeye çalışırken yakalandı04 Ocak 2019 Cuma 16:19
  • Baro Başkanı Esandağlı'dan Vicdani ret konusunda açıklama04 Ocak 2019 Cuma 16:04
  • SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR04 Ocak 2019 Cuma 15:51
  • "Savaş ve Biz" Kitabı Tanıtım Ve İmza Etkinliği Gerçekleştirilecek04 Ocak 2019 Cuma 14:30
  • Özyiğit, Ahmet Vural Behaeddin’i Anma Etkinliğine Katıldı04 Ocak 2019 Cuma 14:20
  • Yılmaz Işık: “Asgari ücretin 4 kişilik aile esasına göre 6 bin 875 bin TL olması gerek”04 Ocak 2019 Cuma 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti