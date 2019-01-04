İşte Kuzey Kıbrıs'ın suç analizi! Kadına karşı şiddet 2018'de arttı

Polis Genel Müdürlüğü, 2018'de işlenen önemli suçların analizini yaptı. 2018 yılında işlenen suçlarda, 2017 yılına kıyasla bazılarında artış görülürken bazılarında ise azalma yaşandı.

“Adam öldürme” suçu 2017 yılında 8 kez gerçekleşirken, 2018 yılında bu rakam 9 oldu.

“Katle teşebbüs”suçu 2017 yılında 14, 2018 de ise 8 kez yaşandı.

2017 yılında 132 “Yaralanma” olayı yaşanırken 2018 yılında bu rakam ufak bir düşüşle 129 oldu.

“Fiziki saldırı” vakaları ise, 2018’de artarak 1823'den , 1925’e yükseldi.

Suç arasında dikkat çeken bir düşüşte Kaza suçlarında yaşandı.

2017'de 3988 Trafik Kazası suçu işlenirken , 2018'de bu rakam:3886'e düştü.

Ölümlü Kazalarda rakamlar 2017'de 37 iken , 2018: 22 oldu.

Yaralanmalı Kazalar, 2017'de 766, 2018'de 750 suç meydana geldi.

Hasarlı Kazalar vakaları ise 2017:'de 3148 iken 2018'de 3065'e düştü.

Diğer suçlar is şöyle;

Hırsızlık ve Mala Karşı İşlenen Suçlar

“ Ev ve bina açmalar” , 2017: 358, 2018: 325,

“Hırsızlık Suçları” , 2017: 1404, 2018: 1479,

“Dolandırıcılık” , 2017: 301, 2018: 254,

“Mala Hasar Suçları” , 2017: 602, 2018: 606,

Diğer Önemli Suçlar

Soygun Suçları:2017: 16, 2018: 13,

Kadına Karşı Şiddet: 2017: 305, 2018: 372,

Narkotik Suçları, 2017: 380, 2018: 323,

Huzura Karşı Suçlar: 2017: 1612, 2018: 1548,