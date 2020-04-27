İşte kuzey Kıbrıs'ta 4 adımlık açılma planı... Hangi sektörler ne gün açılıyor?

Corona Virüs Kapsamında Açılması Öngörülen İşyerleri.

İş yerleri müşteri kabul etmeden önce gerekli hijyen ve temizlik hazırlıklarını , personelinin kullanacağı ekipman ve ihtiyaç duyulan malzemenin tedarik edilmesi maksadıyla açılması düşünülen iş yerlerine izin verilmesi.

Aşamada Açılması Düşünülen İş Yerleri;

Amaç: 2. Aşamada açılması düşünlen İş Yerleri Açılmadan önce gerekli bakım, onarım ,hijyen ve hizmetlerin alınması amacıyla açılacak olan işyerleri.

Hırdavatcılar (cam ve aynacılar)

Su ve Elektrik Tesisatcıları

Klima Bakım Onarım Tamir (havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemleri)

İlaçalama Temizlik Şirketleri

Bilgisayar Tamircileri

Not: Öngörülen Tarih,28-29Nisan

Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.

Aşamada Açılması Düşünülen İş Yerleri

Yetkili Servisler

Beyaz Eşyacılar

Otomotiv Sektörü

Tüm Makinist ve Tamirciler

Off-Licence

Faktoring, Leasing Şirketleri

Uluslararası Bankacılık Birimleri (Off Shore Bankalar)

Döviz Büroları

Sigortacılar

Güneş Sistemleri

Oto Yıkama

Çicekci ve Peyzaşcılar

Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Ekipman Sağlayan Üreticiler

Anahtarcılar,Ayakkabı Tamircileri

Tabela ve Reklamcılar

Kuru Yemişciler,

Ambalaj ile iligi üretim yerleri

Plastik,Poşet ,Pet Şişe ve Naylon üreticileri

Enerji ve Güvenlik Sistemleri

Makine Sanayi (İş Makineleri,İş Araçları)

Taşocakları

İletişim ve Elektronik Hizmetleri Satıcıları

Elektrik Elektronik Tamir Bakım ve Malzeme Satan Yerler

Enerji ve Güvenlik Sistemleri

Bobinajcılar,Akücüler

Kaynakcı,Demir-Doğramacılar,Çelik,Saç Profil

Telefoncular,Grafik Tasarımcılar

Kuru Temizlemeciler

Bilgisayar Satış Yerleri ve Bilişim

Halı Yıkama,Havuz temizleme,İlaçlama servisleri,Çamaşırhaneler

İç Kargo,Kırtasiyeler

Döşemeciler,Marangozlar,Aliminyum ve PVC Üreticileri

Mermer,Boya,Çimento,Cam,Ayna imalatcıları ve diğer tüm inşaat malzeme satıcı ve İmalatcıları

Av Malzemesi Satan Yerler

Akvaryum ve Pet Shopları

Not: Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.

Aşamada Açılması Düşünülen İş Yerleri

İnşaat Sektörü ve Türevleri

Berber,Kuaför ve Güzellik Merkezleri *

Butik ve Konfeksiyon ve İç Giyim Mağzaları .**

Restaurantlar, Pastahaneler, Tatlıcılar,Çikolata,Lokum, Helvacı ve Şekerlemelerin take away Servisleri ve üreticileri

Fast Food (Kebap,Döner, Pide, Piza v.b take away servisleri)

Baharatcılar

Hukuk ofisleri, Mimar Mühendis Ofisleri ve benzeri ofisler

Büfeler ve sandwichlerin take away servisleri

Kuyumcular

Hediyelik Eşya,Ceyiz Mağzaları, 2. El Mağzaları,Müzik Ekipmanları, Oyuncakcılar, Askeri Malzeme, Ayakkabı ve Çantacılar ve benzeri yerler.

Not: Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.

*Ek 1 ile birlikte ,Berber Kuaför ve Güzellik merkezleri için uygulanacak olan ilave kurallar,

İşyerleri mekânsal temizliği dezenfektan içeren ürünler ile temizlenmelidir. İşyerinde de kullanılması zorunlu, bulundurulması gereken kullan at ürünler. Havlu, galoş, maske, eldiven, spatula, penuar, sedye örtüsü, el dezenfektanı.

Müşterilere kullanılan aletler metal, ağaç, plastik, elektrikli aletler gibi farklı materyallerden oluşmaktadır.

Metal malzemelerin ısı, UV, alkol ve benzeri ile her işlemden sonra temizliği yapılmalıdır. Plastik malzemelerin UV, alkol ve benzeri ile her işlemden sonra temizliği yapılmalıdır. Ağaçtan malzemelerin UV, alkol ve benzeri ile her işlemden sonra temizliği yapılmalıdır.

Müşterilerin uyması gereken kurallar

Randevu alarak hizmet almak. Salonlara sadece hizmet alacak olanların gitmesi. Eldiven ve maske bulundurmak ve takmak

Çalışanların uyması zorunlu hijyen kuralları.

Eldiven ve maske kullanmak. Her işlemden sonra yakarıda belirtilen kullan at malzemeleri ve aletlerin temizliğini hijyenkurallarına uygun bir şekilde yapılması İşyerlerinde koltuk aralıklarının, sosyal mesafe, işlem odalarının ayrı olması önemlidir. İş yerinde içeride sıra beklenmeyecek.

** Not: Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.

Butik ve Konfeksiyonlar’da Ek 1 Kuralları uygulanmakla birlikte, soyunma kabinleri kapatılacak ayrıca satın alınan ürünler iade edilmeyecektir.

Ek 1: Açılacak Olan İşyerlerinin Mutlak Süretle Uyması Gereken Kurallar.

Açılacak işyerlerinin tümü gelenlerin kayıdının tutulacağı kayıt defteri tutmak zorundadır. Kayıt Defterinde gelenlerin sırasıyla 1.adı-soyadı , 2.geldiği tarih ve 3.iletişim bilgileri mutlaka bulunacak ve günlük olarak titizlikle kayıt edilecektir.

2.Çalışan personel arasında 2’er metre mesafenin korunması ,bu durumun sağlanması için çalışanların sayısının düzenlenmesi

3.Çalışan personelin kullanması için el dezenfektanı ve maske bulundurulması

4.Tüm iş yerlerinde el dezenfektanı bulundurulması, dışarıda bekleyeler için 2 metre mesafenın korunması

5.Çalışanların ellerini sık sık yıkamaları, dokunulan ortak kullanım alanlarının temizlenmesi (kapı kolu, klavye, ışık düğmeleri yüzeylerin sık sık temizlenmesi)

6.Ateşi ve öksürüğü olan şüpheli personelin ve ziyaretcilerin iş yerine getirilememesi ve/ veya alınmaması iş yerlerinin sık sık havalandırılması.

7.Semptomları olan çalışanlar (ateş,öksürük,nefes darlığı,kronik rahatsızlığı olanlar) yüksek risk gurubunda olduğundan çalıştırılmaycaktır ve evde kalacaktır.

8.Yemek araları, çay kahve ve dinlenmelerde kesinlikle 2 metre kuralı aynen uygulanacaktır.

9.Dağıtım veya Araçla dışarıya çıkacak olanlar en fazla 2 kişi ve kesinlikle maskeli seyahat edeceklerdir ve Araçlar havalandırılıp hava sirkülasyonu sağlanacaktır .

İşyerlerinin denetimi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Sağlık bakanlığı ve Sanayi Dairesi Müdürlüğü Denetcileri, Belediyeler tarafından yapılıp kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır.

11.Açılacak iş yerlerinde, açılmadan önce bakteri taşıyan aletllerin(klimaların, ısıtma ve soğutma sistemleri v.b) gerekli hijyeni sağlayacaktır.

İş yerlerinde temassız ateş ölçer alet kullanılacaktır.

13.İşyerlerinin mekansal temizliği dezenfektan ürünle yapılmalıdır.

14.Personel ve müşteriler arasındaki meseafeyi artırmak amacıyla çalışma ortamlartı yeniden düzenlenecektir.

15.Çalışma saatleri ayarlanacak, sosyal mesafe kuralına uyulacaktır.

16.Tüm çalışanların eldiven yerine el dezenfaktanı kullanması daha uygun olacaktır. Her vatandaş ile muhattap olunduktan sonra ellerin dezenfekte edilmesi,dezenfektanın efektif olabilmesi için elde kurumasının beklenmesi