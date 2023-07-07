İşte kuzeyden güneye geçirilmesi yasaklanan mallar!

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuzey Kıbrıs bölgelerinden cumhuriyetin etkin kontrolü altındaki bölgelere gelen ve zaman zaman değiştirilen 866/2004 sayılı Yeşil Hat Tüzüğü'nde (GLR) belirtilen ve yetkili geçiş noktalarından geçişine izin verilen ve yasaklanan mallar Gümrük Dairesi tarafından açıklandı....
Duyuruya göre, kişisel kullanım için taşınmasına izin verilen eşyalar aşağıdaki gibidir:
17 YAŞINDAN BÜYÜK KİŞİ BAŞINA 40 SİGARA VE 1 LITRE ALKOLLÜ İÇKİ
YASAKLARA VE KISITLAMALARA TABİ OLMAYAN MALLARIN SATIN ALINMASI,
260 AVRO DEĞERİNE KADAR
KÜÇÜK MIKTARLARDA TARIM ÜRÜNLERİ (3 KG VEYA 3 DEMETE KADAR)
ZEYTINYAĞI, HELVA, REÇEL GİBİ HAYVANSAL KAYNAKLI OLMAYAN AŞAĞIDAKİ İŞLENMİŞ GIDA MADDELERİNİN KÜÇÜK MİKTARLARI,
TAHILLAR (siyah ve yeşil) VE TAHILLAR, NEKTAR VE MEYVE (Elma, Greyfurt, Ananas, Kiraz, Şeftali, Kaysı, Portakal ve Nar).
TAŞINMASI YASAKLANAN TÜRLER
KUŞLAR VE KÜMES HAYVANLARI
SİGARA VE NARGİLE TÜTÜNÜ
ISITILMIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİ
FIKRİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLÂL EDEN
SAHTE MALLAR/ÜRÜNLER (TEK PARÇA OLSA BİLE)
YAKITLAR
CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER (örn. ET, SÜT, YAĞ, TÜY, DERİ, HAYVANSAL GÜBRE-GÜBRE, SALYANGOZ, SÜRÜNGEN, AVCILIK vb.) SIĞIR ETİ, CİNSİ, vb.)) - BALIKLAR, KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI'NDAN ALINACAK BİR BELGE İLE SADECE TİCARÎ DOLAŞIM İÇİN YASAKTAN MUAFTIR.
BAL (TİCARİ VEYA KİŞİSEL KULLANIM İÇİN DEĞİL)
GIDA İLE TEMAS İÇİN PLASTİK MALZEMELER VE KULLANIŞLI EŞYALAR (çatal bıçak takımı, tabaklar, pipetler, karıştırıcılar, içecek karıştırıcıları, vb.)
SÜS BİTKİLERİ (AĞAÇLAR, ÇALILAR, SAKSI ÇİÇEKLERİ) VE KESME ÇİÇEKLER.
MEYVE AĞAÇLARI
İğne yapraklı ağaçlardan, çınarlardan ve kestanelerden kereste/odun - 25 KİLOYA KADAR TİCARÎ VE KİŞİSEL KULLANIM İÇİN DİĞER TÜM AHŞAP TÜRLERİ (YENİ KELEPÇELER/LEFLER/ŞAPLAR DEĞİL) (Kereste nakliyesine mutlaka aşağıdaki belgelerden BİRİ eşlik etmelidir:
Orman Dairesi'nden Taşıma İzni (P.O. 203)
Lisanslı bir yakacak odun satıcısından alınan Nakliye Formu (T.D. 224A)
Muhtardan edinilecek olan Transfer Formu (P.D. 224B)
TOHUMLAR (EKİM İÇİN)
ÜZÜM, ÜZÜMSÜ MEYVE VE ASMA BİTKİLERİ
BİTKİ SAĞLIĞI DENETİM RAPORU EŞLİĞİNDE OLMADIĞI SÜRECE, TİCARÎ OLARAK NARENCİYE (YAPRAKLARI VE SEGMENTLERI OLAN MEYVE) VE NARENCİYE
BİTKİ SAĞLIĞI DENETİM RAPORU EŞLİK ETMEDİĞİ SÜRECE TİCARÎ ÖLÇEKTE
PATATES
FARMASÖTİKLER (İLGİLİ KİŞİNİN BEYANINDAN SONRA KÜÇÜK MIKTARLARA İZİN VERİLEBİLİR)
İLAÇLAR VE PSIKOTROPİK MADDELER, DOPİNG AMAÇLI ANABOLİK STEROİDLER,
PESTİSİTLER
SİLAHLAR, MÜHİMMAT, ATEŞLİ
SİLAHLAR, ÇANAK ÇÖMLEK VE BENZERLER,
ANTİK EŞYALAR
TAŞINAN NAKİT - 10.000 AVRO VE ÜZERİ
KUZEY KIBRIS TOPRAKLARINDAN SERBEST BÖLGELERE GİRİŞ YAPAN VE 10.000 AVRO VEYA ÜZERİNDE BİR MİKTAR VEYA BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE EŞDEĞER BİR MİKTAR TAŞIYAN KİŞİLER, BARİKATLARDA VE BİR LİMAN VEYA HAVAALANI ÜZERİNDEN YOLCU OLARAK KIBRIS'A GELMİŞLERSE BÖLGEDE BULUNAN, GÖREVLİ GÜMRÜK MEMURLARINA MUTLAKA NAKİT VARLIĞI BEYANINDA BULUNMALIDIRLAR.
CP5 FORMU DÜZENLEYEREK (6 AYI AŞMAMAK VE VERILEN SÜRE DOLMADAN KUZEY KIBRIS'DAKİ BÖLGELERE GERİ DÖNMEK KAYDIYLA) ÖZEL KULLANIM IÇIN GEÇICI OLARAK GIRMESINE IZIN VERILEN EŞYALAR:
YABANCI TESCİL NUMARALARINA SAHİP ARAÇLAR
KİŞİSEL EŞYALAR - SPOR AMAÇLI EŞYALAR (AV SİLAHLARI, ATIŞ YAYLARI VE BENZERİ EŞYALAR HARİÇ)
PROFESYONEL EKİPMAN
ONARIM İÇİN MALLAR
TEŞHİR ÜRÜNLERİ
Son olarak, Gümrük Dairesi yukarıda belirtilen maddelerin gösterge niteliğinde olduğunu ve daha fazla açıklama/soru için Departmanın http://www.mof.gov.cy/ce adresindeki web sitesine başvurabileceğinizi veya Transit Noktalarındaki gümrük memurlarıyla iletişime geçirebileceğine dikkat çekiyor.
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