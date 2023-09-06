İşte Lefkoşa'da patlamanın detayları.. Zanlı neden yaptı? İşte detaylar...

Polis, Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Emlak Dünyası adlı işyerinde dün gece meydana gelen patlamayla ilgili bir zanlıyı tutukladı,zanlı bu sabah Mahkemeye çıkarıldı

Polisin Mahkemede verdiği bilgiye göre; eski eşiyle birlikte olduğunu düşündüğü iş yeri sahibini daha önce de arayan ve eski eşiyle görüşmemesi konusunda telkin veren zanlı, olayın olduğu gece 22.50 sıralarında meydana gelen patlamadan 10 dakika önce motosikletle iş yerinin önüne geldi. Kamera kayıtlarından tespit edilene göre, iş yerinin önüne bir paket bırakan zanlı yine motosikletle uzaklaştı ve kısa süre sonra da patlama meydana geldi.

NE OLDU?

Dün akşam, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Emlak Dünyası isimli iş yerine patlayıcı madde ile hasar verilmesi meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında mesele zanlı olarak görülen M.Ş.(E-39) tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde iki gün tutukluluk emri alınmıştır.

Olayla ilgili polis soruşturması devam etmektedir.

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