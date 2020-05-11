İşte madde madde Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu Kararları ;

1. 1 Haziran’a kadar gece sokağa çıkma yasağı devam edecek

2. Pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağı 18 Mayıs’ta kalkıyor.

3. Pazar günleri sadece market, benzin ve eczanelerin açılması kararı kalkıyor. Tüm işletmeler açık olabilecekler.

18 Mayıs’tan itibaren;

4. - Marinalarda bireysel tekneler kişisel kullanıma açılıyor.

5. - Bireysel anlamda yapılan sportif faaliyetler ve antremanlar spor alanlarında ve spor sahalarında serbest kalıyor.

6. - Yürüyüş parkularında, bireysel yürüyüş faaliyetleri yapılabilecek.

7. - Piknik alanları ve çocuk park alanları 1 Haziran’a kadar kapalı.

8. - Piknik alanlarında ve yeşil alanlarda da da sportif faaliyetlerde bulunmak serbest.

9. 30 Haziran’a kadar okullar ve eğitim kurumları kapalı kalmaya devam ediyor. Bu okul dönemi eğitim açısından kapanmıştır. Sadece mezun olacaklarla ilgili, bütünleme sınavları ile ilgili ve kolej sınavları ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile istişare eden Milli Eğitim Eğitim Bakanlığı gerekli kararları üretecek.

10. 20 Mayıs’tan itibaren; berberler ve kuaförler sadece saç kesimi ve saç bakımı için açık olacak. Sakal kesimi, manikür pedikür vb hizmetler verilemeyecek.

11. 17 Mayıs’tan itibaren Pazar yerleri açılabilecek. Belediyelere ait olanlar ve açık hava olanlar dahil. Tezgahların ne şekilde sıralanacağı, girişler ve çıkışlar Belediyelerle belirlenecek kurallar çerçevesinde yürütülecek.

12. 18 Mayıs’tan itibaren seyyar satıcılar satış yapabilecekler

13. 18 Mayıs’tan sonra, ören yerlerini gezme yasağı da kalkıyor. Tarihi ve turistik mekanları gezilebilecek.

14. 1 Haziran’a kadar tüm sosyal etkinlikler ve toplu etkinlikler yasak.

15. Kapalı olan işletmeler ve yukarıda açılacağı belirtilmeyen işletmeler 1 Haziran’a kadar yasaklı kapsamında.

16. Daha önce seyahatler bağlamında sadece, sağlık ve cenaze maksatlı girenlere verilen izinler, 1 Haziran tarihinden itibaren olağan ikamet yerleri KKTC olan kişilerin tamamına açılıyor. Bu girişler 14 gün karantina kuralı çerçevesinde gerçekleşebilecek.

17. Diğer koşullarda yapılacak girişler

18. Döviz kuru sabitlenmesi konusunda ele alınan konu henüz karar bağlanmamıştır. Yasak bir sakıncası olmayacaksa, döviz kurunun kiralarda ve diğer bazı uygulamalarda sabitlemeye gidilecek.

19. Çekler konusunda 90 gün olarak alınan karar, netleştirildi. 3 Ağustos tarihinde ortadan kalkacak.

20. Sürüş ehliyetleri ve öğrenci ehliyetleri konusunda süresi dolan ehliyetleri, uzatmaya yönelik gerekli bazı tedbirler alınmıştır.