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İşte Madde madde Bakanlar Kurulu kararları

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İşte Madde madde Bakanlar Kurulu kararları
İşte Madde madde Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı. İşte madde madde o kararlar:

1. Kiralarla ilgili olarak mevzuat düzenlendi, Nisan ve Mayıs aylarında kira ödeyemeyecek olanlara bu iki aylık kiralarını 6 aylık bir süre içerisinde ödeyebilme hakkı geldi.

2. 3. Dünya ülkesi vatandaşları ve TC vatandaşlarının Haziran ayına kadar işten durdurulması yasaklandı.

3. Sosyal yardım tüzüğünde değişiklik. Tüm gelirlerini kaybetmiş vatandaşlara destek verecek istisnai bir düzenleme yapıldı.

4. Kısmi çalışma için tüzük hazırlandı. 4 aylık sürede daha az saate denk gelecek şekilde çalışma saatleri düzenlenebilecek. Bu haktan yararlanacak olanlar 6 ay boyunca herhangi bir çalışanı işten durduramayacak.

5. 3 ay boyunca her ay 2000 tl olacak şekilde ihtiyat sansığından çekim yapılabilecek düzenleme yapıldı. (KKTC vatandaşları)

6. Kamu görevlilerinin 15 Mayısa kadar rotasyonla çalışma kararı uzatılmayacak. Risk grubundaki kamu görevlilerine esneklik gösterecekler.

7. Özel eğitim merkezlerine eğitim gören bireylerin bire bir olan eğitim hizmetlerinin 18 Mayıs’ta başlamasına karar verildi.

8. Kreşler 1 Haziran’da hizmet vermeye başlayabilecek.

9. Eğitim Bakanlığı gerek dershanelerin ve etüd merkezlerinin açılımı ile ilgili bir karar vermek için çalışma başlattı.

10. 20 Mayıs itibarı ile Berberlerin ve Kuaförlerin açılımına ek olarak güzellik salonlarının da açılımına karar verildi. Açılmadan önce test yok. Açılımdan sonra sağlık bakanlığı rastgele testler yapacak.

11. 20 Mayıs itibarı ile restorant cafe ve pastanelerin açılımına yönelik bir ilke kararı alındı. Nasıl açılacaklarına yönelik ilgili bakanlıklar gerekli şartları hazırlamak için çalışmaya başlıyorlar.

12. 20 Mayıs’tan itibaren, gece sokağa çıkma yasağı 00.00’dan- 06.00 şeklinde değişiyor.

13. Bakanlar Kırulu cenazeler bağlamında da bir değerlendirme yaptı, 1 Haziran tarihinden itibaren covid dılı ölümlerle ilgili cenazeler ülkemize gelebilecek.

14. 15 Mayıs’tan itibaren yarın dahil, gece sokağa çıkma yasağı 22.00-06.00 saatleri arasına alınıyor, bu saat 20 Mayıs’ta 00-00/06.00 olarak yeniden değişecek.

15. Pile ile ilgili bir açılım yapmak için bu hafta konular ele alınacak ve gerekli kararlar üretilecek.

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