  • BIST 1.393
  • Altın 457,257
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

İşte madde madde Bakanlar Kurulu kararları...

» »
İşte madde madde Bakanlar Kurulu kararları...
İşte madde madde Bakanlar Kurulu kararları...

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner toplantı sonrası alınan kararları açıkladı.

Alınan kararlar şöyle;  

*Orta öğrenim kurumları “Sınıf Geçme Tüzüğü” Bakanlar Kurulu’nda onaylandı, böylece online uzaktan eğitim süreci ölçme ve değerlendirme kapsamına alındı.

*Gece saat 22:00’den sabah saat 05:00’e sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.

*12.04.2021 – 19.04.2021’de gece yasağı sürerken, pazar günleri yine tam kapanma olacak.

*Online eğitim 12’nci sınıflar dışında devam edecek.

*Pazartesi-Cumartesi gece saat 22.00’dan sabah saat 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.

*Pazar günleri ülke genelinde tam sokağa çıkma uygulaması sürecek, yasaktan eczaneler, benzin istasyonları ve fırınlar muaf tutulacak.

*İnternet kafeler pazartesinden itibaren ikinci bir karara kadar kapatılacak.

*Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyoları saat 07.00-20.00 saatleri arasında çalışacak. Söz konusu kurumlarda çalışanlar her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

*Restoran, pastane ve cafe paket servisleri devam edecek. Dış ve kapalı alanlarda 3’te 1 kullanım ile hizmet verebilecek. Bu işletmelerde nargile satışı kesinlikle yasak. Söz konusu kurumlarda çalışanlar her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

*Kahvehane, kafeterya ve lokaller dış mekan ve kapalı alanda 3’te 1 oranla hizmetlerine devam edecek kağıt, oyun, okey, nargile yasak. Söz konusu kurumlarda çalışanlar her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

*BET ofisleri faaliyet devam edecek. Kapalı alanlarının 3’te 1 oranı sürecek. Yiyecek içek ikramı yasak. Bet ofis çalışanları her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

*Elektronik bileklik pazartesi günü saat 09.30’da tanıtılacak.

*Ülkemizde bileklik uygulamasının başlaması bile birlikte charter seferler ile 3 günlük kapalı turizm başlayacak.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8323 test yapıldı, 52'si yerel 69 pozitif vaka09 Nisan 2021 Cuma 19:07
  • Alaniçi Köyünde pozitif vaka!09 Nisan 2021 Cuma 18:56
  • 2 üründe limit üstü kalıntı09 Nisan 2021 Cuma 18:45
  • Lefkoşa'ya çıkmıştı...350 Bin TL talihlisine teslim edildi09 Nisan 2021 Cuma 18:44
  • Özersay hükümete seslendi: “Kesintiye kendi maaşınızdan başlamalısınız”09 Nisan 2021 Cuma 18:23
  • Tatar: “Adada iki devlet vardır… Kıbrıs Türkü’nün yama olması söz konusu olamaz”09 Nisan 2021 Cuma 18:08
  • Emekli Polisler Derneği Dr. Küçük’e hakaret nedeniyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulundu09 Nisan 2021 Cuma 17:56
  • Yarın gök gürültülü sağanak var09 Nisan 2021 Cuma 17:54
  • Canaltay: Yeni Ercan Havalimanı dünyaya açılan kapımız olacak09 Nisan 2021 Cuma 17:40
  • Özersay:“Eğer sizin kabinenizde yapılan istihdamları doğru bulmuyorsanız o zaman gereğini yapın”09 Nisan 2021 Cuma 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti