İşte madde madde Bakanlar Kurulu kararları...

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner toplantı sonrası alınan kararları açıkladı.

Alınan kararlar şöyle;

*Orta öğrenim kurumları “Sınıf Geçme Tüzüğü” Bakanlar Kurulu’nda onaylandı, böylece online uzaktan eğitim süreci ölçme ve değerlendirme kapsamına alındı.

*Gece saat 22:00’den sabah saat 05:00’e sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı.

*12.04.2021 – 19.04.2021’de gece yasağı sürerken, pazar günleri yine tam kapanma olacak.

*Online eğitim 12’nci sınıflar dışında devam edecek.

*Pazartesi-Cumartesi gece saat 22.00’dan sabah saat 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.

*Pazar günleri ülke genelinde tam sokağa çıkma uygulaması sürecek, yasaktan eczaneler, benzin istasyonları ve fırınlar muaf tutulacak.

*İnternet kafeler pazartesinden itibaren ikinci bir karara kadar kapatılacak.

*Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyoları saat 07.00-20.00 saatleri arasında çalışacak. Söz konusu kurumlarda çalışanlar her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

*Restoran, pastane ve cafe paket servisleri devam edecek. Dış ve kapalı alanlarda 3’te 1 kullanım ile hizmet verebilecek. Bu işletmelerde nargile satışı kesinlikle yasak. Söz konusu kurumlarda çalışanlar her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

*Kahvehane, kafeterya ve lokaller dış mekan ve kapalı alanda 3’te 1 oranla hizmetlerine devam edecek kağıt, oyun, okey, nargile yasak. Söz konusu kurumlarda çalışanlar her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

*BET ofisleri faaliyet devam edecek. Kapalı alanlarının 3’te 1 oranı sürecek. Yiyecek içek ikramı yasak. Bet ofis çalışanları her 7 günde bir hızlı test yaptıracak.

*Elektronik bileklik pazartesi günü saat 09.30’da tanıtılacak.

*Ülkemizde bileklik uygulamasının başlaması bile birlikte charter seferler ile 3 günlük kapalı turizm başlayacak.