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İşte Madde madde Bakanlar Kurulu kararları, 71 ülkeye yasak

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İşte Madde madde Bakanlar Kurulu kararları, 71 ülkeye yasak
İşte Madde madde Bakanlar Kurulu kararları, 71 ülkeye yasak

Koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay 71 ülke vatandaşının KKTC'ye girişinin yasaklandığını belirtti (Ülke isimleri birazdan açıklanacak)

Özersay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Eğer şartlar değişirse sokağa çıkma yasağı getirilebilir.

- Şu an itibarı ile almış olduğumuz kararlar mevcut şartlara göre alınmıştır

- Marketlerde yoğunluk azalmaktadır

- Çeşitli ihlallere polis müdahale etmeye başladı

- Yürümeye kalkanlara polis müdahale etmiştir.

Ülkemize 27 Marta kadar gerek üniversitelerin gerekse işletmelerin kapalı olacağı dikkate alınarak 12 Mart 2020 BK kararı uyarınca bazı ülke vatandaşlarına kısıtlama koymuştuk. Bu ülke listesini 71 ülkeye çıkardık

Ülkemizde muhaceret izinli olsalar dahi giremeyecekler, Öğrenciler ve çalışma izinli olsalar dahi giremeyecekler

Ülkemizde taşınmaz mal sahibi olan İngiliz vatandaşları da ülkeye giremeyecek

Bu yasak yarın sabah itibarı ile başlayacak

27 Mart'a kadar devam edecek.. Öğrenciler çalışma izinliler ve oturma izinliler dahil

Özellikle İngiltere'de bulunan KKTC vatandaşlarına zorunlu olmadıkça ülkemize gelmemeleri rica olunur...

Öncelikle Salamis Otel’de devam eden karantina konusunda koordinasyon kurulu oluşturuluyor. Şu ana kadar yapılmış olan ve bundan sonra yapılacak olanlar noktasında tedbirler bu koordinasyon çerçeveisnde kamuoyuna paylaşılacak. Süpermarketlerde normalleşme sürecine giriyoruz. Marketlerde bulunan sıcak soğuk yemek satış yerleri de kapalı olacak. Unlu mamül üretim noktaları açık kalacak. 14 günlük izolasyon halinde olması gerekenlerin buna uymamaları noktasında tutuklanarak belirli gözlem yerlerinde tutulması sağlanacak.

Yurtdışından ülkemize girdikten sonra 14 günlük bir zorunlu gözlem kuralı vardır. Gerekli ihbarları vatandaşlarımız yapsın lütfen.

Saymış olduğum ülkelerin vatandaşı olan kişilerin ülkeye giriş kısıtlamaları 16 Mart’ta 20.00’da başlayacak

Mesele hükümetin kararlar alıp uygulaması meselesi değildir, herkes kendi üzerine düşeni yapmalıdır. Bunun dışında tedarik bağlamında mal getiren tırların ülkeye girmeden, ülkede bulunan tır ve dorselerle ülkeye taşınması sağlanacak. Muhasip murakıplar ve ordino şirketlerin işlerine devam etmesi gerekiyor.

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