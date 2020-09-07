İşte madde madde "Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu" önerileri

İşte o kararlardan bazıları:

1- Eğlence yerlerinin tamamen kapatılması,

2- Güzellik Merkezlerinin 1 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılması

3- Kuaför ve berberlin ciddi şekilde kurallara uyması için uyarılması kuralların uyulmadığı tespit edilen yerlerin kapatılması

4- 01 Ekim 2020 tarihine kadar masaj salonlarının kapatılması

5- Etüt, ana okul, ilk orta ve yüksek eğitim yerlerinin 01 Ekim tarihine kadar açılmaması, bire bir hizmet veren özel eğitim yerleri hariç

6- 1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak doğum günleri, sünnet, nişan cenaze ve mevlit ile düğünlerin yapılmaması, 7- 1 Ekim 2020 tarihine kadar çocuk oyun alanları, parkların kapatılması

8- Antreman ve spor müsabakalarının 01 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmaması,

9- 1 Ekim 2020 tarihine kadar gece kulüplerinin kapatılması

10- 1 Ekim 2020 tarihine kadar meyhanelerin kapatılması

11- 1 Ekim 2020 tarihine kadar spor salonlarının kapatılması

12- 1 Ekim 2020 tarihine kadar gazinolara KKTC vatandaşlarının girişlerinin çok sıkı bir şekilde denetlenmesi.

13- Seçim mitinglerinin ve toplantılarının iptal edilmesi, televizyon ekranlarında yapılacak olan programların 200 metre kare üzeri yerlerin max 50 kişi, 100-200 metre kare arası yerlerin max 30 kişi, 50-100 metre kare yerlerin max 20 kişi, 50 metre kare ve altı alanların max 10 kişi ile sınırlandırılması