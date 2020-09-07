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İşte madde madde "Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu" önerileri

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İşte madde madde "Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu" önerileri
İşte madde madde "Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu" önerileri

İşte o kararlardan bazıları:

 

1- Eğlence yerlerinin tamamen kapatılması,

 

2- Güzellik Merkezlerinin 1 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılması

 

3- Kuaför ve berberlin ciddi şekilde kurallara uyması için uyarılması kuralların uyulmadığı tespit edilen yerlerin kapatılması

 

4- 01 Ekim 2020 tarihine kadar masaj salonlarının kapatılması

 

5- Etüt, ana okul, ilk orta ve yüksek eğitim yerlerinin 01 Ekim tarihine kadar açılmaması, bire bir hizmet veren özel eğitim yerleri hariç

 

6- 1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak doğum günleri, sünnet, nişan cenaze ve mevlit ile düğünlerin yapılmaması, 7- 1 Ekim 2020 tarihine kadar çocuk oyun alanları, parkların kapatılması

 

8- Antreman ve spor müsabakalarının 01 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmaması,

 

9- 1 Ekim 2020 tarihine kadar gece kulüplerinin kapatılması

 

10- 1 Ekim 2020 tarihine kadar meyhanelerin kapatılması

 

11- 1 Ekim 2020 tarihine kadar spor salonlarının kapatılması

 

12- 1 Ekim 2020 tarihine kadar gazinolara KKTC vatandaşlarının girişlerinin çok sıkı bir şekilde denetlenmesi.

 

13- Seçim mitinglerinin ve toplantılarının iptal edilmesi, televizyon ekranlarında yapılacak olan programların 200 metre kare üzeri yerlerin max 50 kişi, 100-200 metre kare arası yerlerin max 30 kişi, 50-100 metre kare yerlerin max 20 kişi, 50 metre kare ve altı alanların max 10 kişi ile sınırlandırılması

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