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İşte madde madde kararlar

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Başbakan Saner Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı...
İşte madde madde kararlar

Başbakan Saner Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı...

15 Mart Pazartesi gününden itibaren Pazar hariç her gün gece 21 ile sabah 05 arasındaki sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Pazar günü ise eczane,benzin istasyonu vs.. çalışabileceği tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kapalı olan işletmelerin durumu Sağlık Üst kurulunun değerlendirmelerine göre yeniden revize edilecektir.

İlçeler arası geçişler aynı şekilde devam edecek( Mağusa ve Lefke Güzelyurt bölgesine geçişler izne tabii)

Restoranlar aynı şekilde çalışmaya devam edecek.(Diğer Sektörlerin kapalı alanlarının açılabilmesi hafta arasında yapılacak toplantı ile karara bağlanacak.)

Otobüs, dolmuş ve minibüslerde şoför koltuğunun bir arka koltuğu boş olacak ve yüzde 50 kapasite ile çalışmalarına izin verildi.(Şöförün bir arka koltuğuı boş olacak şekilde %50 kapasiteyle) İlçeler arası seferler olmayacak

Pazar günü sadece eczane fırın ve tarım hayvancılık ve benzin istasyonlarının muaf olacağı bir tam sokağa çıkma kararı verildi.

Çarşamba günü kapalı olan işletmeler yeniden revize edilebilecektir.

Pazar günü hariç marketler sabah saat 08.00-akşam 20.00 arası açık olacak.

Gelecek hafta cumartesi açık alanlarda hizmet veren restoranlar hizmet verebilecek.

Kahvehane kıraathane ve kafeteryaların açılması için 15 Mart 2021 tarihine kadar PCR testlerini yaptırmaları kaydıyla açık alanları kullanma izni verildi.

 

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