İşte madde madde kararlar

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı.
İşte kararlar:
*22 MART PAZARTESİ’NDEN İTİBAREN PAZAR HARİÇ HERGÜN GECE 21.00 DEN SABAH 05.00 E KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMASINA, PAZAR GÜNLERİ İSE SADECE ECZANE, FIRIN, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE BAĞLI İŞLETMELER VE BENZİN İSTASYONLARININ MUAF OLACAĞI tam SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMASINA KARAR VERMİŞTİR.
*29 MART 2021, PAZARTESİ TARİHİNDEN İTİBAREN 12NCİ SINIFLAR SEYRELTİLMİŞ OLARAK EĞİTİME BAŞLAYACAKTIR.
*YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ KAPSAMINDA TEMASSIZ TİCARET YAPAN KİŞİLERİN İLÇE EMNİYET KURULLARINDAN İZİN ALMALARI KAYDIYLA KARANTİNA UYGULAMASI OLMAKSIZIN SAĞLIK BAKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ KRİTERLERDE TİCARET YAPMALARI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR
* RESTORANLAR, PASTAHANE, KAFELER VE MEYHANELER PAKET SERVİSLERİNE EK OLARAK DIŞ MEKANLARDA OTURMA ALANLARI GÖREVLERİNİ SÜRDÜREBİLECEKLERDİR.
*KAVEHANE , KAFETERYA VE LOKALLERİN DIŞ SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN OLARAK FAALİYETLERİNE DEVAM EDEBİLECEKLERDİR. ANCAK BELİRTİLEN SEKTÖRLERDE OYUN(OKEY, TAVLA V.B.) OYNATILAMAYACAKTIR.
*BET OFİSLERDE GÖREV YAPAN KİŞİLERİN 24.03.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR PCR TESTİ TARANMALARI UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLUP, AKSİ YÖNDE BİR KARAR ÜRETİLMEMESİ HALİNDE BELİRLENEN KOŞULLARDA 24.03.2021 TARİHİNDE AÇILMALARINA KARAR VERİLMİŞTİR.
*YÜZME HAVUZLARINDA SPOR KULÜPLERİNİN PERFORMANS YÜZÜCÜLERİ VE LİSANSLI YÜZÜCÜLERİN ANTREMANLARININ YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. ANCAK HAVUZLARDA KURS FAALİYETLERİ KESİNLİKLE YAPILMAYACAKTIR.
*KAPALI SPOR SALONLARINDA (FİTNES) GÖREV YAPAN KİŞİLERİN 24.03.2021 ÇARŞAMBA TARİHİNE KADAR TARANARAK PCR TESTİ YAPTIRMALARI UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLUP , AKSİ BİR KARAR ÜRETİLMEMESİ HALİNDE BELİRTİLEN KOŞULLARDA 24.03.2021 TARİHİNDE AÇILMALARINA KARAR VERİLMİŞTİR
* EV KARANTİNASINA GEÇİLEBİLMESİ İÇİN KRİTERLERİNİN BELİRLENEREK BAŞLANMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA YAPILMASINA KARAR VERİLDİ.
*12 NİSAN 2021 TARİHİNDE 3 GÜNLÜK KAPALI OTEL TURİZMİNİN BAŞLANABİLMESİ İÇİN ÜLKEMİZDE BİLEKLİK UYGULAMASININ VE DENETİMİNİN HAYATA GEÇMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. AYRICA GERİ KALAN TURİZM SEKTÖRÜNÜN TAKVİMLENDİRİLEREK AÇILMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR
*PROFESYONEL TİYATRO VE KONSER GİBİ PERFORMANS SANATÇILARININ ÇALIŞMALARINI / PROVALARINI BİREYSEL OLARAK YAPMALARI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR .
*KAPALI OLAN SEKTÖRLERE , KAPALI OLARAK KALDIKLARI SÜRELERE GÖRE 1500 TL KATKI VERİLMESİ 23 MART 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTRİLECEKTİR. BU KAPSAMDA 49.805 KİŞİYE 60.500.000 TL ÖDEME YAPILACAKTIR.
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