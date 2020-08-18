İşte masterchef'te ilk kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, bir kez daha gururlandırdı

MasterChef Türkiye'nin 17 Ağustos günü yayınlanan bölümünde ilk kaptanlık oyununda yarışmacılar tulumba tatlısı yaptı. Peki ilk kaptanlık oyununu kim kazandı?
İşte tulumba tatlısını en iyi yaparak mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı...
Kıbrıslı DAÜ Öğretim Görevlisi Tanya Kilitkayalı bir kez daha tüm KIbrıs'ı gururlandırarak MasterChef Türkiye 2020'de mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan ilk yarışmacı oldu.
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