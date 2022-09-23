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İşte Mavi Girne Havayolu'nun perde gerisi... Ve Rusya KKTC uçuşları nasıl olacak?

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İşte Mavi Girne Havayolu'nun perde gerisi... Ve Rusya KKTC uçuşları nasıl olacak?
İşte Mavi Girne Havayolu'nun perde gerisi... Ve Rusya KKTC uçuşları nasıl olacak?

İşte Mavi Girne Havayolu'nun perde gerisi... Ve Rusya KKTC uçuşları nasıl olacak?

Rusya’dan KKTC'ye direk uçuş olmayacak.

Türkiye’de kurulan Mavi Gök Aviation, Rusya- Antalya arası  Rusya’nın savaş nedeniyle AB ambargosu sonucu uçamayan uçakları ile uçacak sonrasında Antalya aktarmalı Ercan'a gelecek.

Türkiye’de kurulan Mavi Gök Aviation'ın kısaltması MGA yani Mavi Girne Havayolu... Sahibi Türkiyeli iş insanları... Şirkette KKTC'nin %25 hissesi bulunuyor.

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