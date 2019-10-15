İşte Meclis'te tüm partilerin desteklediği ancak 4 partinin imzaladığı ortak açıklama;
KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen 4 parti, TC devletinin yasal zemin üzerinde yürüttüğü terörle haklı mücadelesi çerçevesinde Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verir. Operasyonu sahada yürüten kahraman Türk ordusuna başarılar diler. En erken zamanda harekatın hedefine ulaşması ve bölgenin terör örgütlerinden arındırılarak istikrara kavuşmasını temenni eder.”
UBP,HP,DP,YDP
Meclis'te temsil edilen CTP ve TDP metne karşı olmadıklarını ve desteklediklerini açıkladılar.
TDP, UBP'nin dün akşam aldığı PM kararını gerekçe göstererek metne imza koymadığını açıkladı.
CTP'de ortak karar olmadan metnin okunmasının doğru olmadığını açıkladı.
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