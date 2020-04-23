İşte Merit çalışanlarını Corona günlerinde parasızlığa terk eden anlayış!

Besim Tibuk'un oğlunun paylaşımına tepkiler yağdı...

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir Kerem Tibuk'un paylaşımına sert tepki gösterdi.

İşte Kişmir'in paylaşımı;

BAKIN BABASINDAN NE ÖĞRENMİŞ

Yıllarca bu devletten teşvikler alarak servetine servet katan…

Bu devletin sağladığı olanaklar sayesinde Kıbrıs’ın kuzeyinde saltanat kuran…

Mevcut düzenden en çok beslenenler listesinin en tepesinde kendine yer edinen…

En ufak bir krizde tüm çalışanlarına kapıyı gösteren…

Her fırsatta Kıbrıslı Türkleri aşağılamayı da eksiksiz bir şekilde yerine getiren Merit Oteller zincirinin sahibi Besim Tibuk’u, sanırım bugüne kadar en net olarak özetleyen kişi oğlu Kerem Tibuk oldu!..

Kerem Tibuk, açıkça babasının nasıl bir insan olduğunu ve kendisini var eden bir yapı için babasının ne düşündüğünü açıkça ifade etti…

Hem de bunu babasını överek yaptı!..

Babasının çok değerli bir insan olduğunu söyleyen Kerem Tibuk, babası Besim Tibuk’tan öğrendiği en önemli şeyi şöyle açıklıyor;

“Babamdan birçok şey öğrendim ama öğrendiğim en önemli şey, ülkeyi, milleti kurtaracağım diye sahip olduklarını feda etmenin büyük gerizekalılık olduğu gerçeğidir ve bu konuda ona minnettarım”

Ve ekliyor;

“Onun tecrübeleri olmasaydı aynı salaklığı ben de yapardım”

Tam da babasının oğlu değil mi?

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