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İşte MetroPoll'ün yaptığı yılın son araştırması

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HalkTV yazarı İsmail Saymaz, MetroPoll’ün son araştırmasından bazı rakamlar paylaştı. Saymaz’ın bugünkü (27 Aralık) köşesinde yer alan yazısının MetroPoll araştırması bölümü şöyle:
İşte MetroPoll'ün yaptığı yılın son araştırması

HalkTV yazarı İsmail Saymaz, MetroPoll’ün son araştırmasından bazı rakamlar paylaştı. Saymaz’ın bugünkü (27 Aralık) köşesinde yer alan yazısının MetroPoll araştırması bölümü şöyle:

MetroPOLL yılın son anketini tamamladı. Bu Pazar seçim olması halinde tercihin ne olacağı araştırıldı.

Kararsızlar dağıtılmadan önceki oranlar şöyle: AK Parti yüzde 23.9, CHP yüzde 20.3, İyi Parti yüzde 10.5, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 3.9, DEVA yüzde 1.9

Araştırmada kararsız ve cevapsızlara “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” sorusu yöneltildi. Bu soru üzerine kararsızlardan bir kısmı yanıt hakkını kullandı. Yanıtlar ışığında tablo şöyle şekilleniyor:

AK Parti yüzde 26.2, CHP yüzde 21.4, İyi Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 9.1, MHP yüzde 4.2, DEVA da yüzde 2.2

Bu durumda Cumhur İttifakı’nın toplam oyu ancak yüzde 30.4’ü buluyor.

Yavaş ve İmamoğlu açık ara önde

Olası cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’la yarışan Yavaş açık ara önde görülüyor. Yavaş yüzde 54.4 oy alırken, Erdoğan yüzde 32.9’da kalıyor. Fark yüzde 21.5!

Erdoğan ile İmamoğlu karşı karşıya gelince akıbet değişmiyor.

Erdoğan yüzde 36.6, İmamoğlu yüzde 48.7 oy kazanıyor. Fark yüzde 12.1!

Katılımcıların yüzde 52’si Erdoğan’ın kaybedeceğini, yüzde 44’ü kazanacağını düşünüyor.

Bugün seçim olsa Erdoğan’a oy verecek olanlar yüzde 29.8’de kalıyor. Yüzde 46.9’u başka adaya vereceğini belirtirken, yüzde 16.6’sı Erdoğan dışında birisine verebileceğini söylüyor.

Yüzde 56.9’u erken seçim isterken, yüzde 40’ı “Hayır” diyor.

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