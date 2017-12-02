İşte milletvekili adayları, YSK ilan etti...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi milletvekili adaylarını geçici olarak ilan etti.
YSK’dan yapılan 12’nci duyuruda “ 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Milletvekilliği adaylığına yapılan başvurular, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilân edilir.” İfadesi kullanıldı ve aday listesi verildi.
Duyuruda, ilan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itirazın 3 ve 4 Aralık tarihlerinde saat 08.00’den 17:00’e kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na yapılabileceği belirtildi.
YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN
DUYURU NO. 12
7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Milletvekilliği adaylığına yapılan başvurular, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilân edilir.
- DEMOKRAT PARTİ
- LEFKOŞA İLÇESİ
1. Serdar Denktaş
2. Eda Çelik
3. Mert Taşkın
4. Tigin Kişmir
5. Okyay Sadıkoğlu
6. Nihal Sofu
7. Sedat Hacımehmet
8. Ali Tunçtaşlı
9. İpek Kabidan
10. Rauf Ataöv
11. Abdullah Aktolgalı
12. Mehmet Burçaklı
13. Tankut Rıfkı
14. Nevzat Nevzat
15. Hüseyin Akcan
16. Servet Dinççetin
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Fikri Ataoğlu
2. Afet Özcafer
3. Azmiye Yınal
4. Banu Kuman
5. Hamide Çelik
6. Sultan Vural
7. Kenan Akın
8. Tuncay Seymen
9. Şevket Şenbülbül
10. Ertan Kaygan
11. Ali Anıl Yüce
12. Elif İlgün
13. Erol Karakış
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Hande Kayasal
2. Koral Çağman
3. Anıl Kaya
4. Cem İbrahim Hocaoğlu
5. Gülşen Çataloğlu Birinci
6. Aslı Babayiğit Cansız
7. Ender Çabuker
8. Altan Karaçay
9. Enver Hoca
10. Murat Erdoğan
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Çelebi Ilık
2. Meral Kızılkanat
3. İsmet Esenyel
4. Türker Yiğitcan
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Şirin Zaimağaoğlu
2. Turgut Ceyda
3. Halil Talaykurt
4. Hüseyin Çebi
5. İsmail Özkurt
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Ersin Doğaç
2. Rahme Öğütveren
- TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ YENİ GÜÇLER
- LEFKOŞA İLÇESİ
1. Mehmet Çakıcı
2. İzzet İzcan
3. Tözün Tunalı
4. Fahri Onbaşı
5. Seda Okgül
6. Mehmet Davulcu
7. Seval Oyaltan
8. Reşat Soylukal
9. Kemal Aykutlu
10. Fatma Alçıcıoğlu
11. Bahire Korel
12. Hediye Yiğiter
13. Ayşe Can
14. Yusuf Akama
15. Ahmet Avano
16. Uğur Barani
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Sonay Adem
2. Mustafa Emiroğluları
3. Tamer Karakaşlı
4. Ahmet İşbeceren
5. Ali Gulle
6. Bakiye Lord
7. Emir Gül
8. Cafer Koçak
9. Serpil Çağansel
10. Bahadır Cevher
11. İbrahim Korhan
12. Hibeti Kadı Evginel
13. Umut Kadı
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Salih Sonüstün
2. Seral Çetindal
3. Sevda Melek Bulut
4. Ertuğrul Bildağ
5. Elif Gümüşmaden
6. Ali Kutluer
7. Meryem Karaaziz
8. Yurdaer Garip
9. Güller Karamalli
10. Yasin Kurt
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Zühal Koreli
2. Emin Taşker
3. İpek Özsoy
4. Ümral Volkan
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Mustafa Tarhan
2. Ali Şammali
3. Mehmet Taş
4. Esma Kızıl
5. Hüseyin Beyaz
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Ali Üncü
2. Hasan İzzet Dinçoğlu
- CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
- LEFKOŞA İLÇESİ
1. Tufan Erhürman
2. Özdil Nami
3. Sıla Usar İncirli
4. Birikim Özgür
5. Ahmet Hüdaoğlu
6. Doğuş Derya
7. Günay Kiprit
8. Ali Karavezirler
9. Muhittin Tolga Özsağlam
10. Fatma Miralay
11. Feriha Tel
12. Kadri Fellahoğlu
13. Mutlu Azgın
14. Hasan Ulaş Altıok
15. Ülkü Taşseven
16. Şerife Korucan
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Erkut Şahali
2. Hamit Caner
3. Mustafa Naimoğulları
4. Teberrüken Uluçay
5. Asım Akansoy
6. Aybike Yektaoğlu
7. Şifa Çolakoğlu
8. Ahmet Billuroğlu
9. Cemal Mert
10. Ceyhun Ümiter
11. Mine Adalıer
12. Derviş Karaca
13. Bedia Balses Çeliker
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Fazilet Özdenefe
2. Fikri Toros
3. Salih Sarpten
4. Mahmut Kanber
5. Salih İzbul
6. Mustafa Ergüven
7. Arzu Cankoy
8. Çelen Özkaynak
9. Şehan Tomgüsehan
10. Ziya Tüzel
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Armağan Candan
2. Filiz Besim
3. Mehmet Çağlar
4. Hüseyin Erçal
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Biray Hamzaoğulları
2. Mehmet Ceylanlı
3. Fikret Civisilli
4. Selda Şafak
5. Sedat Kılıç
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Salahi Şahiner
2. Teoman Oktay
TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ
- LEFKOŞA İLÇESİ
1. Cemal Gürsel Özyiğit
2. Asım İdris
3. Suphi Hüdaoğlu
4. Hıvsiye Özlem Gürkut
5. Halil Hızal
6. Boysan Boyra
7. Çelen Çağansoy
8. Evrim Hınçal
9. Barış Erkmen
10. Mine Atlı
11. Mustafa Erk
12. Tekin Birinci
13. Adnan Eraslan
14. Ediz Tunçel
15. Bülent Kılıçoğlu
16. Dağdoğan Sadrazam
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Hüseyin Angolemli
2. Yeşim Dede
3. Mürüde Çelikağ
4. Ece Balcı
5. Ercan Hoşkara
6. Barış Başel
7. Yasemin Çobanoğlu
8. Ahmet Denizer
9. Taçam Gökbörü
10. İlknur Işıl Türkmen
11. Ümit Karagözlü
12. Ümit Emin
13. Seyit Ahmet Güler
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Zeki Çeler
2. Ayşe Öztabay
3. İlkşen Varoğlu Atik
4. Zafer Hüray
5. Meral Başkal
6. Ziya Egemen Sencer
7. Sibel Karaca
8. Faize Sertel
9. Hamide Dağkıranlar
10. Elmas Tokay
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Kamil Gilanlıoğulları
2. Neşe Ertok
3. Adnan İşbilir
4. Metin Ertop
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Cemaliye Soğancı
2. Salim Özbolat
3. Erkut Yılmabaşar
4. Yaşar Gündeğer
5. Hasan Bilgehan
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Orhun Karagözlü
2. Cem Kızılgök
- ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
- LEFKOŞA İLÇESİ
1. Hüseyin Özgürgün
2. Faiz Sucuoğlu
3. Ersin Tatar
4. Savaş Atakan
5. Hasan Taçoy
6. Zorlu Töre
7. Aydın Soyer
8. Olgun Amcaoğlu
9. Tahsin Ertuğruloğlu
10. Ahmet Savaşan
11. Türel Özer Öksüzoğlu
12. Saffet Nadiri
13. Fisun Özsun
14. Emete Gözügüzelli
15. Nurcan Yardımcı
16. Ömra Can
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Sunat Atun
2. Oğuzhan Hasipoğlu
3. Resmiye Canaltay
4. Dursun Oğuz
5. Hakan Dinçyürek
6. Ersan Saner
7. Hasan Onalt
8. Canan Zeki
9. İ.Güneş Güneşoğlu
10. Ahmet Kaşif
11. Gürsel Uzun
12. Durdane Abi Acı
13. Eylem Dolmacı
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Kutlu Evren
2. Ünal Üstel
3. Bulut Akacan
4. Ahmet Arslan
5. Özdemir Berova
6. İzlem Gürçağ Altuğra
7. Zalihe Damdelen
8. Selim Gökbörü
9. Hüseyin Kayım
10. Deniz Serbest
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Ali Pilli
2. Kemal Dürüst
3. Menteş Gündüz
4. Hatice Özler Şahin
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Nazım Çavuşoğlu
2. Önder Sennaroğlu
3. Ümit Özkıran
4. Yasemi Öztürk
5. Fatma Darben
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Aytaç Çaluda
2. Fırtına Karanfil
- HALKIN PARTİSİ
- LEFKOŞA İLÇESİ
1. Kudret Özersay
2. Tolga Atakan
3. Gülşah Sanver Manavoğlu
4. Fatma Kınış
5. Teksen Köroğlu
6. Cemre Günsel Esengin
7. Serkan Mesutoğlu
8. Evin Unutmaz
9. Eylem Deliceırmak Erbilen
10. Nurettin Çırakoğlu
11. Orkun Bozkurt
12. Tuğberk Emirzade
13. Mehmet Özbilgehan
14. Aral Moral
15. Nihal Salman
16. Sonuç Koyuncu
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Hasan Topal
2. Ayşegül Baybars
3. Ramazan Gündoğdu
4. Süleyman Canatan
5. İrem Uygun
6. Kemal Bağzıbağlı
7. Şevki Kıralp
8. Özgür Vehit
9. Özbir Akbaşak
10. Hilmiye Sezer Kumbur
11. Hasan Sapsızoğlu
12. Ercan Elçin
13. Fikret Deniz
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Erek Çağatay
2. Ahmet Özyalçın
3. Baki Aygün
4. Jale Refik Rogers
5. Bihter Beyazyüz
6. Sadık Ülker
7. Cenk Dökmen
8. Kemal Batman
9. Yusuf Avcıoğlu
10. İhsan Tuncalı
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Hasan Büyükoğlu
2. Emsal Emirzadeoğluları
3. Naim Pınar
4. Ayşe Gökyiğit
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Mesut Genç
2. Hicran B.Fırat
3. Halil Sakallı
4. Ercan Beşerler
5. Ahmet Güneş
(f) LEFKE İLÇESİ
1. İsmail Kaşot
2. Lütfiye Fedai
- YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ
- LEFKOŞA İLÇESİ
1. Bertan Zaroğlu
2. Turan Büyükyılmaz
3. Enver Öztürk
4. H.İlker İpekdal
5. Yusuf Çelik
6. Sinem Tip
7. Hale Alibaba Erden
8. Mustafa Ulaş
9. Hüseyin Azer Özkan
10. Ali Yenen
11. Emre Dalgıç
12. Mete Topçu
13. Musa Suiçmez
14. Özen Güneralp
15. Bayram Özel
16. Feçriye Yönder
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Erhan Arıklı
2. Mahmut Erden
3. Fırat Yılmaz
4. İlter Ömeroğlu
5. Bülent Fevzioğlu
6. Şeyda Luckinger
7. Mahmut Hayta
8. Mehmet Kelebek
9. Rakkate Fatı
10. Ayhan Demir
11. Berna Çelik
12 .Bünyamin Öztürk
13. Nurcan Çiftci
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Fuat Tek
2. Arzu Pürtül
3. Mehmet Ünal Bay
4. Sunalp Derviş Sencer
5. Okan Erdemsiz
6. Güldem Akdağ
7. Canan Canbolat
8. Derin Okçelen
9. Yıldız Altuntaş
10. Gültekin Ben
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Abdullah Sebahattin Alıcı
2. Gökhan Saraç
3. Dilek İnik
4. Ekrem Kara
(e) İSKELE İLÇESİ
1. İsmet İlkhan
2. Yakup İskender
3. Ahmet Dinç
4. Mustafa Demiryürek
5. Ejder Aslanbaba
(f) LEFKE İLÇESİ
1.Nejla Gazi
2.Emrullah Alşan
- MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ
- LEFKOŞA İLÇESİ
1. Ufuk Üçay
2. Hüseyin Mert Coşkun
3. Hüseyin Andaç
4. Soykan Türken
5. Adem Türker
6. İsmail Başarır
7. Mehmet Altunçay
8. Derya Karmaner
9. Mehmet Sonap
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Alpaslan Diktaş
2. Serhat Özanıl
3. Seçkin Akalın
4. Nuh Erk
5. Umut Helvacıoğlu
6. Ayşe Karakuzu
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Erkan Canlıer
2. Muhammed Kayın
3. Hakan Ekinci
4. Mehmet Bay
5. İnci Sokollu
6. Nur Çınar
7. Aydan Ortaç
8. Haşim Demir
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Rasim Can
2. Banu Diktaş
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Kezban Ülsol
2. Aziz Tanseloğlu
3. Fahri Büyük
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Tuncay Özkaraşahin
- BAĞIMSIZLAR
1. Ashraf Faiq (Lefkoşa)
2. Mehmet Birinci (Lefkoşa)
3. Osman Zorba (Lefkoşa)
4. Çetin Sadeli (Lefkoşa)
5. Cüneyt Hüseyin Küçük (Lefkoşa)
6. Cuma Ülker (Gazimağusa)
7. Korhan Ekcan (Gazimağusa)
8. Gül Çataloğlu (Girne)
9. Ayhan Korel (Güzelyurt)
10. Ali Sanatkar (İskele)
İlan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itirazın
3 ve 4 Aralık 2017 tarihlerinde saat 08.00’den 17:00’e kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna yapılabileceği duyurulur. (Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası, Madde 162)
Lefkoşa,
2 Aralık 2017
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