İşte milletvekili adayları, YSK ilan etti...

YSK 7 Ocak milletvekilliği erken genel seçimi milletvekili adaylarını geçici olarak ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi milletvekili adaylarını geçici olarak ilan etti.

YSK’dan yapılan 12’nci duyuruda “ 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Milletvekilliği adaylığına yapılan başvurular, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilân edilir.” İfadesi kullanıldı ve aday listesi verildi.

Duyuruda, ilan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itirazın 3 ve 4 Aralık tarihlerinde saat 08.00’den 17:00’e kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na yapılabileceği belirtildi.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN

DUYURU NO. 12

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Milletvekilliği adaylığına yapılan başvurular, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilân edilir.

DEMOKRAT PARTİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Serdar Denktaş

2. Eda Çelik

3. Mert Taşkın

4. Tigin Kişmir

5. Okyay Sadıkoğlu

6. Nihal Sofu

7. Sedat Hacımehmet

8. Ali Tunçtaşlı

9. İpek Kabidan

10. Rauf Ataöv

11. Abdullah Aktolgalı

12. Mehmet Burçaklı

13. Tankut Rıfkı

14. Nevzat Nevzat

15. Hüseyin Akcan

16. Servet Dinççetin

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Fikri Ataoğlu

2. Afet Özcafer

3. Azmiye Yınal

4. Banu Kuman

5. Hamide Çelik

6. Sultan Vural

7. Kenan Akın

8. Tuncay Seymen

9. Şevket Şenbülbül

10. Ertan Kaygan

11. Ali Anıl Yüce

12. Elif İlgün

13. Erol Karakış

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Hande Kayasal

2. Koral Çağman

3. Anıl Kaya

4. Cem İbrahim Hocaoğlu

5. Gülşen Çataloğlu Birinci

6. Aslı Babayiğit Cansız

7. Ender Çabuker

8. Altan Karaçay

9. Enver Hoca

10. Murat Erdoğan

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Çelebi Ilık

2. Meral Kızılkanat

3. İsmet Esenyel

4. Türker Yiğitcan

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Şirin Zaimağaoğlu

2. Turgut Ceyda

3. Halil Talaykurt

4. Hüseyin Çebi

5. İsmail Özkurt

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Ersin Doğaç

2. Rahme Öğütveren

TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ YENİ GÜÇLER

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Mehmet Çakıcı

2. İzzet İzcan

3. Tözün Tunalı

4. Fahri Onbaşı

5. Seda Okgül

6. Mehmet Davulcu

7. Seval Oyaltan

8. Reşat Soylukal

9. Kemal Aykutlu

10. Fatma Alçıcıoğlu

11. Bahire Korel

12. Hediye Yiğiter

13. Ayşe Can

14. Yusuf Akama

15. Ahmet Avano

16. Uğur Barani

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Sonay Adem

2. Mustafa Emiroğluları

3. Tamer Karakaşlı

4. Ahmet İşbeceren

5. Ali Gulle

6. Bakiye Lord

7. Emir Gül

8. Cafer Koçak

9. Serpil Çağansel

10. Bahadır Cevher

11. İbrahim Korhan

12. Hibeti Kadı Evginel

13. Umut Kadı

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Salih Sonüstün

2. Seral Çetindal

3. Sevda Melek Bulut

4. Ertuğrul Bildağ

5. Elif Gümüşmaden

6. Ali Kutluer

7. Meryem Karaaziz

8. Yurdaer Garip

9. Güller Karamalli

10. Yasin Kurt

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Zühal Koreli

2. Emin Taşker

3. İpek Özsoy

4. Ümral Volkan

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Mustafa Tarhan

2. Ali Şammali

3. Mehmet Taş

4. Esma Kızıl

5. Hüseyin Beyaz

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Ali Üncü

2. Hasan İzzet Dinçoğlu

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Tufan Erhürman

2. Özdil Nami

3. Sıla Usar İncirli

4. Birikim Özgür

5. Ahmet Hüdaoğlu

6. Doğuş Derya

7. Günay Kiprit

8. Ali Karavezirler

9. Muhittin Tolga Özsağlam

10. Fatma Miralay

11. Feriha Tel

12. Kadri Fellahoğlu

13. Mutlu Azgın

14. Hasan Ulaş Altıok

15. Ülkü Taşseven

16. Şerife Korucan

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Erkut Şahali

2. Hamit Caner

3. Mustafa Naimoğulları

4. Teberrüken Uluçay

5. Asım Akansoy

6. Aybike Yektaoğlu

7. Şifa Çolakoğlu

8. Ahmet Billuroğlu

9. Cemal Mert

10. Ceyhun Ümiter

11. Mine Adalıer

12. Derviş Karaca

13. Bedia Balses Çeliker

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Fazilet Özdenefe

2. Fikri Toros

3. Salih Sarpten

4. Mahmut Kanber

5. Salih İzbul

6. Mustafa Ergüven

7. Arzu Cankoy

8. Çelen Özkaynak

9. Şehan Tomgüsehan

10. Ziya Tüzel

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Armağan Candan

2. Filiz Besim

3. Mehmet Çağlar

4. Hüseyin Erçal

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Biray Hamzaoğulları

2. Mehmet Ceylanlı

3. Fikret Civisilli

4. Selda Şafak

5. Sedat Kılıç

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Salahi Şahiner

2. Teoman Oktay

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Cemal Gürsel Özyiğit

2. Asım İdris

3. Suphi Hüdaoğlu

4. Hıvsiye Özlem Gürkut

5. Halil Hızal

6. Boysan Boyra

7. Çelen Çağansoy

8. Evrim Hınçal

9. Barış Erkmen

10. Mine Atlı

11. Mustafa Erk

12. Tekin Birinci

13. Adnan Eraslan

14. Ediz Tunçel

15. Bülent Kılıçoğlu

16. Dağdoğan Sadrazam

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Hüseyin Angolemli

2. Yeşim Dede

3. Mürüde Çelikağ

4. Ece Balcı

5. Ercan Hoşkara

6. Barış Başel

7. Yasemin Çobanoğlu

8. Ahmet Denizer

9. Taçam Gökbörü

10. İlknur Işıl Türkmen

11. Ümit Karagözlü

12. Ümit Emin

13. Seyit Ahmet Güler

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Zeki Çeler

2. Ayşe Öztabay

3. İlkşen Varoğlu Atik

4. Zafer Hüray

5. Meral Başkal

6. Ziya Egemen Sencer

7. Sibel Karaca

8. Faize Sertel

9. Hamide Dağkıranlar

10. Elmas Tokay

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Kamil Gilanlıoğulları

2. Neşe Ertok

3. Adnan İşbilir

4. Metin Ertop

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Cemaliye Soğancı

2. Salim Özbolat

3. Erkut Yılmabaşar

4. Yaşar Gündeğer

5. Hasan Bilgehan

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Orhun Karagözlü

2. Cem Kızılgök

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Hüseyin Özgürgün

2. Faiz Sucuoğlu

3. Ersin Tatar

4. Savaş Atakan

5. Hasan Taçoy

6. Zorlu Töre

7. Aydın Soyer

8. Olgun Amcaoğlu

9. Tahsin Ertuğruloğlu

10. Ahmet Savaşan

11. Türel Özer Öksüzoğlu

12. Saffet Nadiri

13. Fisun Özsun

14. Emete Gözügüzelli

15. Nurcan Yardımcı

16. Ömra Can

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Sunat Atun

2. Oğuzhan Hasipoğlu

3. Resmiye Canaltay

4. Dursun Oğuz

5. Hakan Dinçyürek

6. Ersan Saner

7. Hasan Onalt

8. Canan Zeki

9. İ.Güneş Güneşoğlu

10. Ahmet Kaşif

11. Gürsel Uzun

12. Durdane Abi Acı

13. Eylem Dolmacı

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Kutlu Evren

2. Ünal Üstel

3. Bulut Akacan

4. Ahmet Arslan

5. Özdemir Berova

6. İzlem Gürçağ Altuğra

7. Zalihe Damdelen

8. Selim Gökbörü

9. Hüseyin Kayım

10. Deniz Serbest

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Ali Pilli

2. Kemal Dürüst

3. Menteş Gündüz

4. Hatice Özler Şahin

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Nazım Çavuşoğlu

2. Önder Sennaroğlu

3. Ümit Özkıran

4. Yasemi Öztürk

5. Fatma Darben

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Aytaç Çaluda

2. Fırtına Karanfil

HALKIN PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Kudret Özersay

2. Tolga Atakan

3. Gülşah Sanver Manavoğlu

4. Fatma Kınış

5. Teksen Köroğlu

6. Cemre Günsel Esengin

7. Serkan Mesutoğlu

8. Evin Unutmaz

9. Eylem Deliceırmak Erbilen

10. Nurettin Çırakoğlu

11. Orkun Bozkurt

12. Tuğberk Emirzade

13. Mehmet Özbilgehan

14. Aral Moral

15. Nihal Salman

16. Sonuç Koyuncu

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Hasan Topal

2. Ayşegül Baybars

3. Ramazan Gündoğdu

4. Süleyman Canatan

5. İrem Uygun

6. Kemal Bağzıbağlı

7. Şevki Kıralp

8. Özgür Vehit

9. Özbir Akbaşak

10. Hilmiye Sezer Kumbur

11. Hasan Sapsızoğlu

12. Ercan Elçin

13. Fikret Deniz

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Erek Çağatay

2. Ahmet Özyalçın

3. Baki Aygün

4. Jale Refik Rogers

5. Bihter Beyazyüz

6. Sadık Ülker

7. Cenk Dökmen

8. Kemal Batman

9. Yusuf Avcıoğlu

10. İhsan Tuncalı

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Hasan Büyükoğlu

2. Emsal Emirzadeoğluları

3. Naim Pınar

4. Ayşe Gökyiğit

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Mesut Genç

2. Hicran B.Fırat

3. Halil Sakallı

4. Ercan Beşerler

5. Ahmet Güneş

(f) LEFKE İLÇESİ

1. İsmail Kaşot

2. Lütfiye Fedai

YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Bertan Zaroğlu

2. Turan Büyükyılmaz

3. Enver Öztürk

4. H.İlker İpekdal

5. Yusuf Çelik

6. Sinem Tip

7. Hale Alibaba Erden

8. Mustafa Ulaş

9. Hüseyin Azer Özkan

10. Ali Yenen

11. Emre Dalgıç

12. Mete Topçu

13. Musa Suiçmez

14. Özen Güneralp

15. Bayram Özel

16. Feçriye Yönder

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Erhan Arıklı

2. Mahmut Erden

3. Fırat Yılmaz

4. İlter Ömeroğlu

5. Bülent Fevzioğlu

6. Şeyda Luckinger

7. Mahmut Hayta

8. Mehmet Kelebek

9. Rakkate Fatı

10. Ayhan Demir

11. Berna Çelik

12 .Bünyamin Öztürk

13. Nurcan Çiftci

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Fuat Tek

2. Arzu Pürtül

3. Mehmet Ünal Bay

4. Sunalp Derviş Sencer

5. Okan Erdemsiz

6. Güldem Akdağ

7. Canan Canbolat

8. Derin Okçelen

9. Yıldız Altuntaş

10. Gültekin Ben

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Abdullah Sebahattin Alıcı

2. Gökhan Saraç

3. Dilek İnik

4. Ekrem Kara

(e) İSKELE İLÇESİ

1. İsmet İlkhan

2. Yakup İskender

3. Ahmet Dinç

4. Mustafa Demiryürek

5. Ejder Aslanbaba

(f) LEFKE İLÇESİ

1.Nejla Gazi

2.Emrullah Alşan

MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

1. Ufuk Üçay

2. Hüseyin Mert Coşkun

3. Hüseyin Andaç

4. Soykan Türken

5. Adem Türker

6. İsmail Başarır

7. Mehmet Altunçay

8. Derya Karmaner

9. Mehmet Sonap

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1. Alpaslan Diktaş

2. Serhat Özanıl

3. Seçkin Akalın

4. Nuh Erk

5. Umut Helvacıoğlu

6. Ayşe Karakuzu

(c) GİRNE İLÇESİ

1. Erkan Canlıer

2. Muhammed Kayın

3. Hakan Ekinci

4. Mehmet Bay

5. İnci Sokollu

6. Nur Çınar

7. Aydan Ortaç

8. Haşim Demir

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

1. Rasim Can

2. Banu Diktaş

(e) İSKELE İLÇESİ

1. Kezban Ülsol

2. Aziz Tanseloğlu

3. Fahri Büyük

(f) LEFKE İLÇESİ

1. Tuncay Özkaraşahin

BAĞIMSIZLAR

1. Ashraf Faiq (Lefkoşa)

2. Mehmet Birinci (Lefkoşa)

3. Osman Zorba (Lefkoşa)

4. Çetin Sadeli (Lefkoşa)

5. Cüneyt Hüseyin Küçük (Lefkoşa)

6. Cuma Ülker (Gazimağusa)

7. Korhan Ekcan (Gazimağusa)

8. Gül Çataloğlu (Girne)

9. Ayhan Korel (Güzelyurt)

10. Ali Sanatkar (İskele)

İlan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itirazın

3 ve 4 Aralık 2017 tarihlerinde saat 08.00’den 17:00’e kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna yapılabileceği duyurulur. (Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası, Madde 162)

Lefkoşa,

2 Aralık 2017